重慶今年最大洪水7日過境 淹沒千年古鎮磁器口

繼上個月小Ｓ因為支持羽球球后戴資穎的言論被掀而失去大陸四個品牌代言後，演員張鈞甯也似步其後塵，過去的一些言論被扒出來，遭到了大陸網友的攻擊，甚至有陸網友發現她在參與演出的大陸電視劇「女心理師」名單中被除名，並傳聞她有六集戲份都將被刪除，張鈞甯於是在9月6日由個人工作室發出澄清，堅定表明自己是中國人。這一動作可能挽救了她演藝生涯的滅頂之災，而這種表態也成了能否繼續混跡中國大陸的一道標配，連在家喻戶曉的香港藝人謝霆鋒，也不能例外。

2021-09-07 17:22