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杭州亞運場館 10月底全完工

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

杭州亞運會即將迎來倒計時一周年（9月10日），杭州亞組委表示，今年10月底前，杭州亞運會比賽場館將全部完工。

新華社報導，杭州亞運會在浙江全省範圍內設立55個比賽場館、31個獨立訓練場館、1個亞運村和4個亞運分村。目前，42個比賽場館已經竣工，正在進行賽事功能驗收；亞運村和亞運分村將於今年12月底前驗收交付；31個訓練場館計畫於2022年5月前完成竣工驗收，目前總體按計劃推進。

完成交付的場館將通過測試賽進行演練、改進，不斷完善優化場館功能。今年計畫舉行10項測試賽，涵蓋田徑、籃球、射擊、乒乓球等項目。其中，「韻味杭州」田徑邀請賽已於今年7月成功舉辦。

「目前我們正在積極做好2021年的其他9項亞運測試賽籌辦工作，包括籃球、公開水域游泳、帆船、公路自行車、射擊、七人制橄欖球、乒乓球、柔道、跆拳道。」杭州亞組委競賽部副部長李奇說。

9月10日晚，杭州亞運會倒計時一周年主題活動將在杭州奧體中心網球中心舉行，杭州亞運會官方體育服飾、禮儀服裝和火炬即將揭曉，主會場將與海內外亞運城市互動連線。

為慶祝杭州亞運會倒計時一周年，杭州亞組委將協同各辦賽城市，組織呈現一系列慶典儀式、文藝展演、群眾性體育活動等，廣泛聯動社會各界，共同傳遞對亞運盛會的祝福和期待。

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