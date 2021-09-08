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海科會 5諾獎得主參與

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

第十九屆中國西部海外高新科技人才洽談會（以下簡稱「海科會」）7日在四川成都啟幕。

本屆「海科會」由四川省委、省政府，國務院僑務辦公室，九三學社中央聯合主辦，以「科技促發展 · 創新謀未來」為主題，吸引了包括5名諾貝爾獎獲得者、32名海內外院士在內的3000餘名中外嘉賓通過線上、線下結合的方式參會。

開幕式上，對四川經濟社會發展重要貢獻的5名外國專家獲評2021年「天府友誼獎」，四川省委書記彭清華為到場獲獎專家頒獎。四川省委副書記、省長黃強為第七屆海科杯全球華僑華人創新創業大賽獲獎者頒獎。　　「海科會」創辦於1995年，截至目前，前十八屆「海科會」已累計吸引全球發達國家和地區的7000餘名海外專家學者來川，引進高端人才2898人、科技項目1000多個、投資金額達3025.47億元人民幣

本屆「海科會」持續至9日，其間將舉行第四屆九三綠色發展論壇、第七屆諾貝爾獎獲得者醫學峰會暨未來醫學創新論壇、2021全球綠色發展高峰論壇等。

諾貝爾獎 人民幣 國務院

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