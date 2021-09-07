中國疾控中心：中秋十一假期 不建議聚會

中國本土COVID-19（2019冠狀病毒疾疾病）疫情近期有所回落，但雲南、廣州等地仍傳出零星個案。中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶今天則說，不建議在中秋、十一假期聚集、聚會。

中國國務院聯防聯控機制下午在北京舉行記者會，據澎湃新聞，王華慶在會中被詢及對於即將到來的中秋、十一假期民眾應如何出遊時作上述表示。

他說，提醒公眾在出行過程中，還要依然繃緊疫情防控的弦，保持一定的警惕性。不提倡在假期期間聚集和聚會，尤其是大規模的聚集聚會不允許。

另外，中國國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長、國家衛生健康委康委員會科技發展中心主任鄭忠偉也在會中被詢及，中國的滅活疫苗針對Delta變異株保護力研究情況如何。

他表示，任何疫苗對傳染病的保護效果都不可能做到100%，全球各類COVID-19疫苗也一樣。其次，接種疫苗後，隨著時間的延長，中和抗體水平會逐漸下降，也是疫苗接種的常態。

但鄭忠偉強調，接種疫苗後，人體免疫系統會產生記憶，一旦真的感染病毒，即使中和抗體的水平較原來明顯下降，人體也可以在短時間內產生大量抗體，將病毒迅速清除，從而降低再傳染給其他人的風險，還能有效地防止病情往重症或者危重症變化。

他表示，無論是中國國內還是國外使用的疫苗，均對預防感染有一定效果。對感染後的再傳播有明確效果，對預防重症和死亡有顯著效果，即便是在當下，病毒變異株廣泛流行的情況下也是如此。

因此，鄭忠偉呼籲應該加快推進疫苗的接種，才能做到有效降低感染和感染後再傳播的風險，特別是顯著降低重症和死亡的風險。