廈門金磚大賽 88項目總決賽

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

第二屆促進金磚工業創新合作大賽總決賽6日上午在廈門啟動，聚焦工業互聯網、智能製造、綠色循環低碳等領域，展示在新工業革命前沿技術和應用領域的創新成果。

中新社報導，第二屆促進金磚工業創新合作大賽是由工業和信息化部、福建省人民政府、廈門市人民政府主辦。自啟動以來，經過兩個月的項目徵集活動，大賽組委會共收到參賽項目1199個；經專家評審，最終遴選出88個項目參加總決賽，將評選出一二三等獎。　　

工業和信息化部國際合作司副司長朱科兒在致辭中指出，今年是金磚國家概念提出20周年，也是金磚國家合作機制建立15周年。金磚國家是具有全球影響力的新興市場與發展中國家合作機制，本次大賽旨在加快推進金磚國家新工業革命夥伴關係，提供一個集中展示、友好競爭、互學互鑑的平台。

自2020年12月8日金磚國家新工業革命夥伴關係創新基地建設啟動，廈門推出首批39個新工業革命領域的示範標竿企業，建設了7個新工業革命領域的互聯平台，開展11批金磚創新培訓。

廈門市副市長黃曉舟在致辭中說，參加總決賽的88個項目涵蓋5G、數字孿生、工業互聯網、智能製造、節能低碳等領域，充分展示了新工業革命領域的前沿應用成果，是一場有熱度、有高度、有深度的比賽。

廈門 福建 新興市場

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