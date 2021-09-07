山東淄博／天上銀河 地上沂河 沂源牛郎織女景區

「盈盈一水間，脈脈不得語。」「金風玉露一相逢，便勝卻人間無數。」牛郎織女的愛情故事，是中國家喻戶曉、流傳最廣的民間傳說之一。位於山東淄博市沂源縣東南部的牛郎織女景區，地貌特徵逼真顯現了「天上銀河，地上沂河」、「在天成像，與地成形」的奇觀，是「牛郎織女傳說」目前在中國大陸能找到的唯一一處與實地實景相對應的文化遺存，被專家稱為「中國愛情文化源地」。

始建於唐的織女洞，與牛郎廟隔沂河相望。圖／本報山東淄博傳真

2008年，「牛郎織女傳說」列入大陸國家級非物質文化遺產名錄。牛郎織女景區的「織女洞」始建於唐，又名「織女仙閣」，依山憑勢而建，內陳設有織女等彩色塑像。與織女洞隔沂河相望的牛郎廟，相傳在明代由當地縣令點化老道所建，可惜原廟已毀棄。現在的牛郎廟，在原址上重新修復，恢復明代民間建築風格。

聊齋故里，蒲松齡塑像。圖／本報山東淄博傳真

景區還建有中國（沂源）世界愛情郵票博物館，是世界上第一座以愛情為主題的郵票博物館。一枚郵票，就是一個美麗的愛情故事。

沂源有天上牛郎織女傳說，淄博的聊齋故里，聽蒲松齡談狐說鬼。

聊齋城內的聊齋宮 圖／本報山東淄博傳真

清代著名小說家蒲松齡所著《聊齋志異》一書，被視為中國文言短篇小說的巔峰。清代文評家王士禛曾以「姑妄言之姑聽之，豆棚瓜架雨如絲，料應厭作人間語，愛聽秋墳鬼唱詩。」七言詩，給予此書極高的評價。而有「中國古代傑出的短篇小說家」、「世界短篇小說之王」美譽的蒲松齡，其故鄉就在淄博市淄川區。

蒲家莊柳泉 圖／本報山東淄博傳真

蒲松齡，別號柳泉居士，淄川也因之被稱為聊齋故里。他出生於書香世家，屢試不第，只能以教書為生。他自幼便對民間的鬼神故事興致濃厚，大約在40歲時，開始利用業餘時間創作《聊齋志異》，完成於清康熙十九年，在蒲松齡生前多以抄本流傳；到乾隆三十一年，第一次由趙起杲在浙江嚴州刻印。

中國（沂源）世界愛情郵票博物館 圖／本報山東淄博傳真

以蒲松齡及《聊齋志異》等作品為核心而形成的聊齋文化，是獨具淄博特色的國際文化旅遊資源。蒲松齡紀念館是典型的明清風格院落，聊齋城則是蒲家莊村在柳泉及蒲松齡墓等基礎上，開發建設的大型文化園林式景區；50多處景點，景景相連。在移步換景中，畫壁、畫皮、狐夢、花姑子、聶小倩等仙、狐、鬼故事，一一在景中浮現。