聽新聞
test
0:00 / 0:00

山東淄博／天上銀河 地上沂河 沂源牛郎織女景區

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
牛郎廟，明代民間建築風格。圖／本報山東淄博傳真
牛郎廟，明代民間建築風格。圖／本報山東淄博傳真

「盈盈一水間，脈脈不得語。」「金風玉露一相逢，便勝卻人間無數。」牛郎織女的愛情故事，是中國家喻戶曉、流傳最廣的民間傳說之一。位於山東淄博市沂源縣東南部的牛郎織女景區，地貌特徵逼真顯現了「天上銀河，地上沂河」、「在天成像，與地成形」的奇觀，是「牛郎織女傳說」目前在中國大陸能找到的唯一一處與實地實景相對應的文化遺存，被專家稱為「中國愛情文化源地」。

始建於唐的織女洞，與牛郎廟隔沂河相望。圖／本報山東淄博傳真
始建於唐的織女洞，與牛郎廟隔沂河相望。圖／本報山東淄博傳真

2008年，「牛郎織女傳說」列入大陸國家級非物質文化遺產名錄。牛郎織女景區的「織女洞」始建於唐，又名「織女仙閣」，依山憑勢而建，內陳設有織女等彩色塑像。與織女洞隔沂河相望的牛郎廟，相傳在明代由當地縣令點化老道所建，可惜原廟已毀棄。現在的牛郎廟，在原址上重新修復，恢復明代民間建築風格。

聊齋故里，蒲松齡塑像。圖／本報山東淄博傳真
聊齋故里，蒲松齡塑像。圖／本報山東淄博傳真

景區還建有中國（沂源）世界愛情郵票博物館，是世界上第一座以愛情為主題的郵票博物館。一枚郵票，就是一個美麗的愛情故事。

沂源有天上牛郎織女傳說，淄博的聊齋故里，聽蒲松齡談狐說鬼。

聊齋城內的聊齋宮 圖／本報山東淄博傳真
聊齋城內的聊齋宮 圖／本報山東淄博傳真

清代著名小說家蒲松齡所著《聊齋志異》一書，被視為中國文言短篇小說的巔峰。清代文評家王士禛曾以「姑妄言之姑聽之，豆棚瓜架雨如絲，料應厭作人間語，愛聽秋墳鬼唱詩。」七言詩，給予此書極高的評價。而有「中國古代傑出的短篇小說家」、「世界短篇小說之王」美譽的蒲松齡，其故鄉就在淄博市淄川區。

蒲家莊柳泉 圖／本報山東淄博傳真
蒲家莊柳泉 圖／本報山東淄博傳真

蒲松齡，別號柳泉居士，淄川也因之被稱為聊齋故里。他出生於書香世家，屢試不第，只能以教書為生。他自幼便對民間的鬼神故事興致濃厚，大約在40歲時，開始利用業餘時間創作《聊齋志異》，完成於清康熙十九年，在蒲松齡生前多以抄本流傳；到乾隆三十一年，第一次由趙起杲在浙江嚴州刻印。

中國（沂源）世界愛情郵票博物館 圖／本報山東淄博傳真
中國（沂源）世界愛情郵票博物館 圖／本報山東淄博傳真

以蒲松齡及《聊齋志異》等作品為核心而形成的聊齋文化，是獨具淄博特色的國際文化旅遊資源。蒲松齡紀念館是典型的明清風格院落，聊齋城則是蒲家莊村在柳泉及蒲松齡墓等基礎上，開發建設的大型文化園林式景區；50多處景點，景景相連。在移步換景中，畫壁、畫皮、狐夢、花姑子、聶小倩等仙、狐、鬼故事，一一在景中浮現。

愛情 博物館 紀念館

延伸閱讀

山東一小學新生入學要求家裡房子不能太小 惹家長不滿

山東1小學入學房產須有60平 家長氣：面積不足遭拒

優化旅遊 大陸A級景區逾1.3萬家

福建三明／氣勢磅礡 泰寧世界地質公園

相關新聞

山東淄博／天上銀河 地上沂河 沂源牛郎織女景區

「盈盈一水間，脈脈不得語。」「金風玉露一相逢，便勝卻人間無數。」牛郎織女的愛情故事，是中國家喻戶曉、流傳最廣的民間傳說之...

關公像也照斬！陸地標建築多短命 全因太愛「面子」

大陸不少地方存在怪異、「獵奇」或浮誇的地標建築，這些多是地方政府想創造政績的「形象工程」或「面子工程」。有些耗費鉅資打造，但建成卻因被檢舉違規就被勒令拆除，成為「短命」建築，湖北荊州巨型關公像就是一例，當地政府花費逾億人民幣興建後，因被指破壞古城風貌和歷史文脈，必須整改，現又要花費人民幣1.55億元（約新台幣6.77億元）遷移，浪費公帑作為，令人咋舌。

大陸這款火車坐一趟13萬 還得早早預訂

大陸新疆前一陣子新推出了一趟豪華列車，它是大陸迄今為止最豪華的專列—「新東方快車」，最長的行程天數14天，坐一趟要價3萬...

體重僅18KG「漸凍人症」患者就讀北京航大 立志做中國霍金

9月2日，中國北京航空大學迎來了第一名2021級本科新生邢益凡。他在父母的陪伴下，提前入住校園愛心宿舍。邢益凡今年18歲，體重卻僅有18公斤。6個月大時，他被確診為LAMA2-相關先天性肌營養不良（漸凍症的一種）。他表示，立志做中國的「霍金」，用知識改變世界。

大陸官方將制定校外補習班收費標準 不得漲逾10%

大陸官方將制定義務教育階段線上和線下學科類校外培訓（補習班）基準收費標準和浮動幅度，並要求各地加強收...

華人英雄電影尚氣橫掃全球 中國仍是靜悄悄

漫威首部以華人為主角的英雄電影「尚氣與十環傳奇」上週起陸續在全球上映，目前全球票房約1.28億美元（約台幣35億元），但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。