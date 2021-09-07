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山東淄博／中國古車博物館 展示車乘運輸悠久歷史

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
後李春秋殉車馬，1990年中國大陸十大考古發現之一。圖／本報山東淄博傳真
後李春秋殉車馬，1990年中國大陸十大考古發現之一。圖／本報山東淄博傳真

車、馬，是中國古代陸上的主要交通工具。中國古車馬博物館，座落在臨淄區齊陵鎮後李官莊後李文化遺址上；館內包括春秋車馬展廳和中國古車陳列館兩部分，充分展示了車乘運輸的悠久歷史和造車技術，是大陸首家最完整，以車馬遺址與文物陳列融為一體的博物館。

春秋殉車馬展廳，是在「後李春秋殉車馬」遺址上修建的。後李春秋殉車馬，是1990年中國大陸十大考古發現之一。根據考證，這裡出土的殉馬車年代，比秦始皇兵馬俑還要早200多年。當時一共挖出兩座車馬坑，1號坑車馬東西排向，有殉車10輛，馬32匹；2號坑西端與1號坑緊鄰，有殉車3輛、馬6匹。與1號坑不同的是，車馬上下兩層分葬。原車木已腐朽，只在黃土中留下了車的痕跡，車馬上的銅飾還在原來的位置保存完好。

後李春秋殉車馬，規模之大、配套之齊全、馬飾之精美，實為罕見。殉車、戰馬、車馬飾件等，都是春秋中葉齊國王公的陪葬品。透過這些車、馬的裝備，可以一窺王公貴族的生活方式以及當時的交通文化，更可看出號稱「千乘之國」的齊國，當時國力強盛和貴族富有的情形。

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