山東淄博／周村古商城 歷史最早保稅區

淄博周村城區西部的周村古商城，又稱大街，現存5萬多平方米的明清古建築。商城內店鋪林立、街巷縱橫，建築風格迥異，中西文化合璧，為山東僅有、江北罕見，且至今仍在發揮商業功能，被譽為「中國活著的古商業街市建築博物館群」。

周村古商城內老商號瑞蚨祥 圖／本報山東淄博傳真

早在唐宋時期，周村商業便初具雛形，明清時發展成為北方重鎮，與中國南方的佛山、景德鎮、朱仙鎮齊名，成為無水路相通的全國四大旱碼頭之一。1904年，周村正式被清政府批准開闢為商埠，使得周村商業更加繁榮。

周村作為歷史上最早的「保稅區」，至今還保留篆有「今日無稅」字樣的碑文。在最鼎盛時期，周村的商號、作坊高達5000餘家，其中包括聞名全國的「八大祥」之瑞蚨祥、謙祥益等，都在周村發家、發跡，走向全國。英國、美國、德國、日本等國商人，以周村為基地，使周村成為一個對外貿易中心，留下了眾多外國商號的遺蹟。

周村燒餅，酥、香、薄、脆。圖／本報山東淄博傳真

現景區內有周村燒餅博物館、魁星閣、大染坊、票號展覽館、楊家大院、狀元府、民俗博物館、三益堂和千佛寺等10多個景點。

商賈雲集的旱碼頭，少不了各種美食小吃，最負盛名的當屬周村燒餅。燒餅有「酥、香、薄、脆」四大特點，薄似楊葉，酥脆異常，入口一嚼即碎，香滿口腹，若失手落地，則會裂成碎片，俗稱「瓜拉葉子燒餅」，有鹹、甜兩味。甜的香甜可口，久食不厭；鹹的開人食欲，教人不忍釋手。