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山東淄博／魯菜烹飪之鄉 博山四四席

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
博山「四四席」，美食、美器、美地。圖／本報山東淄博傳真
博山「四四席」，美食、美器、美地。圖／本報山東淄博傳真

魯菜是中國最早的地方風味菜，是中國北方菜的代表。「博山菜」為魯菜四大派系之一「魯中派」，與濟南派、膠東派、孔府派組成了魯菜體系，素有「吃了博山飯，圍著天下轉」美譽，博山是名副其實的「中國魯菜烹飪之鄉」。

博山以「四四席」作為近百年來宴請賓客的一種菜肴規制，可供八人一桌聚餐的四平盤、四大件、四行件和四飯菜，計十六品，有四大特點：一是講究製湯。博山菜以湯為本，以湯增鮮，以湯補味，用料、工藝十分考究。無論高湯、清湯、奶湯還是素高湯，均根據菜品不同，嚴格選用製作方法。二是講究程式和內容，大件後跟一行件，濃者宜先，淡者宜後，這樣排菜符合健康自然、營養搭配的理念。

博山豆腐箱，山東十大經典名菜。圖／本報山東淄博傳真
博山豆腐箱，山東十大經典名菜。圖／本報山東淄博傳真

三是講究禮節和寓意。座次行酒均分賓、主，體現長幼尊卑，以上為尊，以左為長。美好寓意的講究體現在筵席中，比如婚宴有「八寶飯」，寓意「早生貴子」。四是講究餐具的花色，有「美食、美器、美地（環境）」的說法，宴席餐具配套上桌，追求精美的視覺享受。

博山另一道名菜叫豆腐箱，主要原料是豆腐，口感細膩，濃香滿口，皮韌餡嫩，回味無窮。2018年9月，「中國菜」正式發布，「博山豆腐箱」被評為山東十大經典名菜。

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