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論文用「我國」疑遭封殺 劇集「女心理師」除名張鈞甯

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
網易新聞指，很多大陸網友對藝人進行更嚴格的立場審查，台灣女演員張鈞甯的往日爭議言論也被扒出。取自網易
網易新聞指，很多大陸網友對藝人進行更嚴格的立場審查，台灣女演員張鈞甯的往日爭議言論也被扒出。取自網易

最近大陸娛樂圈的清洗風潮聲勢浩大，諸多明星藝人謹言慎行，較之前低調不少，擔心觸碰所謂規則紅線，陸媒網易新聞指，很多大陸網友對藝人進行更嚴格的立場審查，台灣女演員張鈞甯的往日爭議言論也被扒出。

報導指，首先，張鈞甯在2011年的碩士畢業論文被扒出，其論文題目為《我國演藝人員經濟管理之法制問題》，將台灣劃分為國家範疇，還有末尾處的標有「中華民國」的日期樣式。還有網友扒出了張鈞甯的早年採訪言論，指她不把自己歸於中國人的立場。

報導說，在參加節目之際，張鈞甯更表示，在大陸拍戲進程很趕，在台灣工作則更能舒服的融入氣氛之中，言語中對大陸拍戲的不滿難以遮掩。此外，張鈞甯更一度向台灣導演們喊話，稱自己更想在台灣拍戲，希望自己能接到更多台灣的戲約。

報導稱，吃著在大陸拍戲的紅利，卻還明裡暗裡地貶低與拉踩大陸演藝圈，為此張鈞甯很快被網友打上了「雙面人」的標籤。眾所周知，藝人的立場問題是事業能否順利發展的核心關鍵，張鈞甯不當言論被扒出後，很快給她的事業帶來了毀滅性的打擊。

有網友發現，在待播熱劇《女心理師》中，張鈞甯已不在主演名單中，還有網友爆料，根據部門指示與要求，《女心理師》要砍掉張鈞甯的出演單元（戲份），也意味著大約有6集的內容將被刪除，而官方帳號中也已搜索不到有關張鈞甯的動態。

而《女心理師》早已被外界網友視作預定熱門劇集，由楊紫與井柏然領銜主演，張鈞甯在劇中則飾演溫赫一角，戲份也並不在少數，而該劇原定將在10月或者11月定檔上線，還是為數不多的上星劇（指能在各衛視頻道播出），結果因為張鈞甯的立場問題，想來這部劇想要按照預期時間上線可能性著實渺茫，想必如今的劇方也宛若熱鍋上的螞蟻，心急如焚的想盡一切方法盡力減少負面影響。

報導指，對於外界的網友抨擊與質疑，目前張鈞甯尚未作出回應，不過這個問題關乎重大，即便張鈞甯事後有意道歉，爭議聲也難以消弭，而張鈞甯在大陸的演藝生涯恐將劃上了句號。

除了《女心理師》之外，張鈞甯手頭還有三部待播電影《八歲的爸爸》、《第一爐香》、《749局》，很可能三部影片接下來也會與張鈞甯進行切割，甚至直接被影響到無法如期上映。

報導稱，觸碰立場紅線，就要付出相應的代價，每位藝人也要為自己的言行舉止承擔責任，也希望張鈞甯能夠作為案例給眾多藝人敲響警鐘。

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