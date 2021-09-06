快訊

私校派系權力重組！康大原董事會「復活」代價再多1.5億？

台積電確定南進高雄！ 五輕舊址打造7奈米重鎮

四川發現極隱蔽四層石屋可容納上千人 原是清朝富戶為避戰亂建成

香港01 / 撰文：朱加樟
人造石屋位於在南部縣楠木鎮白鶴村的一座石頭山上，洞口在距離地面10米左右的山壁上。（影片截圖）
人造石屋位於在南部縣楠木鎮白鶴村的一座石頭山上，洞口在距離地面10米左右的山壁上。（影片截圖）

四川省南充市南部縣近日發現一處隱蔽的人造石屋，是當地發現規模較大的一處軍事遺址

專家指，石屋本來是一處防禦工事，在清朝咸豐年間，當地兩個富戶為避戰、避災，再將該處改建成石屋。專家又指石屋可容納上千人。

《南充日報》報道指，人造石屋位於在南部縣楠木鎮白鶴村的一座石頭山上，洞口在距離地面10米左右的山壁上。石屋修建的位置不僅高，而且極其隱蔽，外人站在山下時，即使是仔細觀察也難以發現石屋，甚至連石屋的入口都看不到，只能看到山上的樹木和岩石。

進入石屋的唯一通道是一條上山的棧道，棧道呈梯步狀，狹長，盤山而上，明顯是人為開鑿而成。

報道指，人造石屋其實是石頭山上方挖空改造成的一座「堡壘」。整座石屋分成四層，總面積接近400平方米，十分寬敞，其中還設有客廳、臥室、廚房、廁所、倉庫、碾房等不同功能的房間。

石屋的第一層面積為50平方米左右、高約2米，內有水井、石碾等；第一層中還架有一段石梯，由石梯通向第二層；第二層與第三層共有9間石室，分別為40平方米左右和60平方米左右，並設有廚房、臥室、廁所等；第四層為廳堂式，由6個方形石柱支撐，面積約220平方米，相當於一個大客廳。

石屋每一層房間的採光和視野都很好，其巧妙的構造能夠讓身居石屋中的人觀察到山下人的一舉一動，而山下的人則難以發現石屋以及藏身於石屋中的人。南部縣文管所負責人表示，「這座石屋估計可容納上千人」。

整座石屋分成四層，總面積接近400平方米，十分寬敞，其中還設有客廳、臥室、廚房、廁所、倉庫、碾房等不同功能的房間。（《南充日報》）
整座石屋分成四層，總面積接近400平方米，十分寬敞，其中還設有客廳、臥室、廚房、廁所、倉庫、碾房等不同功能的房間。（《南充日報》）

咸豐年間富戶改造以避亂

報道又指，根據石屋中的石碑記載，在清朝咸豐年間，當地戰亂不斷，洪災氾濫，附近姓蒲的兩個富戶為避戰、避災，組織其族人募捐，開挖了四層石屋。遇到洪災、戰亂，族人就集體搬進石屋躲避。

南部縣文管所負責人則解釋，石屋的構造頗像古代的防禦工事，因此石屋本來應該為防禦工事，後來蒲氏族人巧妙地對工事進行改造，使其變成了民用石屋。

延伸閱讀：

圖輯｜探訪新疆絲綢之路現存最大古城遺址　 高僧玄奘曾在此講經

多圖｜中國近期考古新發現與展覽　發掘宋國故城「城疊城」之謎

文章授權轉載自《香港01》

遺址 考古

延伸閱讀

23歲重機女神疑4段不雅片瘋傳 「痞幼」擁上億豪宅、8棟別墅

有靈性？他請野貓幫忙竟馬上找回走失貓咪 直呼：簡直是奇蹟

驚！租屋簽約時「原子筆突斷水」 讓他意外發現房子是凶宅

疊5外送箱騎「敞篷機車」 超拚外送員引網喊：厲害！

相關新聞

四川發現極隱蔽四層石屋可容納上千人 原是清朝富戶為避戰亂建成

四川省南充市南部縣近日發現一處隱蔽的人造石屋，是當地發現規模較大的一處軍事遺址。

蘇台青年聚「雲」端 分享公益慈善故事

分享志願感悟，點亮「希望小燈」，捐贈愛心禮物。9月3日，以「志願服務中的青年擔當」為主題的蘇台青年「雲」分享活動在江蘇無...

3大行動 台青在浙江「築夢」

浙江正打造台胞台青「築夢家園」，將重點開展深化落實「八項惠及台灣青年舉措」、完善服務台灣青年機制、支持台灣青年創業創新「...

鄰里節交流 台商訪台州

浙台鄰里節台州專場活動4日在浙江台州舉行，20餘名台商台胞及兩岸婚姻家庭成員代表參加活動。通過參訪考察、知識講座等環節，...

太湖湖底隧道 南泉段主體完工

中國大陸在建最長湖底隧道—蘇錫常南部高速公路太湖隧道工程南泉段主體完工。

兩岸微流行／「植物肉」真的更健康？

「低脂肪、高蛋白、零膽固醇，屬於你的未來食品」。從「植物肉」月餅到「植物肉」水餃，愈來愈多宣稱「吃肉不長肉」的植物肉產品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。