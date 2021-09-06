鄰里節交流 台商訪台州

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

浙台鄰里節台州專場活動4日在浙江台州舉行，20餘名台商台胞及兩岸婚姻家庭成員代表參加活動。通過參訪考察、知識講座等環節，增進台州和台灣基層民眾情感，推動台州和台灣兩地交流合作。　　

中新社報導，參訪團成員走進台州雲健社區，聽取「網紅」社區民警施吉斌介紹鄰里糾紛調解心得；考察新時代文明實踐所、家風家訓館；走進聖堂村，考察民宿和美麗鄉村建設。

台灣青年楊苡苓參與活動後談到：「這三場知識講座讓我感觸很深，分別從鄰里和諧、家庭和諧、人與自然和諧三個層面，依次遞進闡釋了和合文化的內涵，讓我明白了海峽兩岸關係和合是多麼重要，也更加堅定了『兩岸一家親』的信念。」

「這是我第二次參加鄰里節活動，除了對台州的社區、鄉村有更加深入的瞭解外，對於和合文化也有新的認識。」台州市台商協會常務副會長潘國徵說，「和合文化不僅是一個宏大的概念，還滲透於生活中。兩岸民眾相親、鄰里和睦、夫妻恩愛、父慈子孝等都是和合的體現。」

考察 台商 婚姻

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