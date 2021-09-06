3大行動 台青在浙江「築夢」

浙江正打造台胞台青「築夢家園」，將重點開展深化落實「八項惠及台灣青年舉措」、完善服務台灣青年機制、支持台灣青年創業創新「三大行動」，促進兩岸青年交流合作與融合發展。

中新社報導，27歲的陳彥樺生於台灣苗栗，2016年跟隨父親和兄長的腳步到臨海。熱愛音樂的他一開始選擇在哥哥的咖啡店裡幫忙，白天學著一起打理生意，晚上便抱起吉他駐唱。

2019年4月，陳彥樺和同樣愛好音樂的夥伴在臨海市區租兩間店面，開一家叫「夢響家」音樂培訓教室，用自己近年攢下的20餘萬元人民幣積蓄開啟「夢響」計畫。告別暑期學習音樂的孩子們，陳彥樺10月和朋友相約在台州椒江舉行樂隊演出。

今年年初，台灣醫學博士董道興在台州醫院隔離宿舍內度過他在大陸的第一個春節。他從台灣到浙江，為了一份初心：推動循證醫學等在大陸的進一步發展。

董道興說：「我父親是山東昌邑人，外公是江蘇鎮江人。雖然我生於台灣，卻長著一副山東大漢的身軀，藏著鎮江人內斂的性情，現在又因科研初心至臨海，投身於學術研究。」擔任台州醫院循證醫學中心主任以來，董道興及其團隊潛心科研，半年內共發表24篇國際學術文章。

臨海市回浦實驗中學籃球館裡，少年球員奔跑、對抗、上籃。場邊，首位到臨海執教的台灣籃球教練樓曉民一邊示範，一邊為球員呐喊助威。「我和臨海的緣分起於兩岸青少年籃球交流。」樓曉民說，「回浦中學籃球隊曾赴台灣參加『海峽杯』青年籃球邀請賽，因緣巧合，我決定回祖籍地浙江。」