蘇台青年聚「雲」端 分享公益慈善故事

分享志願感悟，點亮「希望小燈」，捐贈愛心禮物。9月3日，以「志願服務中的青年擔當」為主題的蘇台青年「雲」分享活動在江蘇無錫舉行。「雲」分享活動通過線上線下相結合方式進行，設立蘇州、常州、宿遷、連雲港等多個分會場。

中新社報導，來自江蘇省和台灣的近200名青年代表相聚「雲」端，交流志願服務和公益慈善心得。無錫靈山慈善基金會秘書長王文主持「雲」分享活動。王文分享許多真實的故事和他公益路上的感動與收穫。他說，青年是志願服務發展創新的先鋒力量，而志願服務的精神也滋養著一代代青年。

「世界從不缺愛，缺的是傳遞者。」台灣無我慈善公益協會理事長潘柏銓向青年代表展示了他的公益初心、公益足跡和志願倡議，分享了他在大陸和台灣難忘的公益活動。作為一名台灣青年，潘柏銓在無錫的志願服務時長累計超過1000小時。「志願服務活動是從學生時代開始的，來無錫工作後，這個習慣就自然延續下來了。」潘柏銓說。

無錫電蜜蜂青年志願隊隊長廉俐分享了「蜜蜂行動，電亮心燈」的志願服務項目。台灣向陽公益基金會主任廖尉均介紹向陽學園的教育理念。廖尉均希望蘇台可加強交流，探討如何幫助問題青少年成長。

在「雲」分享活動上，蘇台青年代表向「希望小屋」落地學校共同捐贈愛心禮物。「希望小屋」項目由大陸全國青聯發起，江蘇省青聯推動實施，在鄉村學校捐建多功能教室，為鄉村學生輸送素質教育資源，豐富鄉村學校「第二課堂」，助力鄉村學生成長成才。

蘇台青年「雲」分享活動由江蘇省青聯、台灣向陽公益基金會主辦，通過線上平台加強蘇台青年交流合作。