手卡書桌抽屜求助消防員 女直喊：別拆桌子我賠不起

拯救人命通常都會不惜任何代價，但中國1名女子的手卡在抽屜的時候，卻不斷要求消防員不要將抽屜拆掉，不斷說「我賠不起的，這個桌子我賠不起的」。事件引來網友討論，說事件令人哭笑不得，但亦認為遇上危險時，人命始終比死物重要。

事件發生於上周一（8月30日）的浙江溫州，1名女子表示她因為伸手到抽屜深處拿東西，但該隻手偏偏又戴上了手鐲，結果令手卡住抽屜不能自拔。當地消防人員接報後立即到場救援，其間女子提到自己的手很痛，同時又請求消防員不要將書桌拆爛，因為她賠不起。消防員最後想方設法，成功保住女子的手之餘，書桌亦都完整無缺。

網友笑言事件中的女子「要麼手疼，要麼心疼，真是兩難，還好最後沒事」、「不要擔心，我們會說服老闆，給你按揭」。留言中亦都提到，認為社畜真的不易做，「打工人要是這桌子砸了，估計1個星期白幹」。

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文章授權轉載自《香港01》