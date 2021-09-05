快訊

氣象局發布高雄市大雷雨即時訊息 持續至晚上7時15分

北市1境外解隔後才通知染Delta 黃珊珊：有3天接觸家人

手卡書桌抽屜求助消防員 女直喊：別拆桌子我賠不起

香港01 / 卓柏安
女子因為手卡在抽屜深處而向消防員求救，但多次強調希望救出她的手之餘，不要把桌子拆爛，因為她賠不起。 圖／網上短片截圖
女子因為手卡在抽屜深處而向消防員求救，但多次強調希望救出她的手之餘，不要把桌子拆爛，因為她賠不起。 圖／網上短片截圖

拯救人命通常都會不惜任何代價，但中國1名女子的手卡在抽屜的時候，卻不斷要求消防員不要將抽屜拆掉，不斷說「我賠不起的，這個桌子我賠不起的」。事件引來網友討論，說事件令人哭笑不得，但亦認為遇上危險時，人命始終比死物重要。

事件發生於上周一（8月30日）的浙江溫州，1名女子表示她因為伸手到抽屜深處拿東西，但該隻手偏偏又戴上了手鐲，結果令手卡住抽屜不能自拔。當地消防人員接報後立即到場救援，其間女子提到自己的手很痛，同時又請求消防員不要將書桌拆爛，因為她賠不起。消防員最後想方設法，成功保住女子的手之餘，書桌亦都完整無缺。

網友笑言事件中的女子「要麼手疼，要麼心疼，真是兩難，還好最後沒事」、「不要擔心，我們會說服老闆，給你按揭」。留言中亦都提到，認為社畜真的不易做，「打工人要是這桌子砸了，估計1個星期白幹」。

延伸閱讀：

男司機遇車禍半身被困　孕妻來電即叫消防員別出聲　網：真男人

小貓被困天台簷篷　消防員升雲梯拯救

文章授權轉載自《香港01》

消防員

相關新聞

「雙減」落地倒閉不止 傳四川教育機構捲款8.6億

中國推動「雙減」政策，補教業成為監管對象，各地出現倒閉潮，更有業者跑路。據報導，四川一間大型英文補習班負責人，捲款潛逃，...

男子被肺炎困擾20年 竟是因6歲好奇吸入玩具哨子造成

中國深圳一名26歲男子多年來反覆患上肺炎，近日他進院治療時，醫生竟從他的肺中取出一枚口哨，終於找到導致男子多年來慘受肺炎之苦的「元兇」。而令人震驚的是，這枚口哨已經跟隨了他20年。

手卡書桌抽屜求助消防員 女直喊：別拆桌子我賠不起

拯救人命通常都會不惜任何代價，但中國1名女子的手卡在抽屜的時候，卻不斷要求消防員不要將抽屜拆掉，不斷說「我賠不起的，這個桌子我賠不起的」。事件引來網友討論，說事件令人哭笑不得，但亦認為遇上危險時，人命始終比死物重要。

河南鄭州疫情問責 副市長遭免職

中國河南省鄭州市7月底爆發COVID-19群聚疫情，並對外傳播至多地。河南省紀委監委今天公布，由於防疫不力，鄭州市副市長...

新華社批補習業：加劇教育不平等 從家長焦慮榨取價值

大陸官方近期加強管制校外補習，多家補習業者無以為繼。官媒新華社刊文批評補習業，指校外補習的惡性競爭加劇教育不平等，從家長...

失蹤女富豪前夫出書 爆溫家寶、習近平紅色貴族內幕

被指為前總理溫家寶家族白手套的中國失蹤女富豪、泰鴻集團創辦人段偉紅的前夫沈棟，下周將出版回憶錄「紅色輪盤」，沈棟在書中及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。