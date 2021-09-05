廣州越秀無症狀感染者 感染毒株為Delta

9月5日上午，在廣州市政府記者會上，廣州市疾控中心副主任張周斌指，4日發現的無症狀感染者徐某感染的新冠病毒核酸序列，與4日報告的境外輸入病例楊某的新冠病毒核酸序列均為Delta變異毒株，且高度同源。

據澎湃新聞，廣州市越秀區4日晚通報，在隔離酒店例行檢測中發現一例新冠肺炎無症狀感染者徐某。

廣州市衛生健康委副主任陳斌指，該無症狀感染者徐某為越秀區隔離酒店工作人員，女性，42歲，從事送餐和清潔房間等工作。該工作人員8月30日後均在隔離酒店居住。結合流行病學調查，該人員於9月1日後被感染的可能極大。經省市專家研判，社區傳播風險較小。

張周斌表示，流調發現徐某分別在8月30日14:03和9月1日14:13到楊某隔離的房門口收垃圾。楊某在8月30日16:00採樣的結果為陰性。「結合核酸測序以及流調情況，徐某應當是在9月1日下午收集垃圾時，意外暴露造成感染。」