快訊

新北確診夫妻有幼兒園老師 42名幼兒、10名教職員急匡列

新北36人曾與染疫機師接觸 篩檢結果出爐全陰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

河南鄭州疫情問責 副市長遭免職

中央社 / 台北5日電

中國河南省鄭州市7月底爆發COVID-19群聚疫情，並對外傳播至多地。河南省紀委監委今天公布，由於防疫不力，鄭州市副市長孫曉紅被免去職務，其餘9名官員與醫院主管被問責。

澎湃新聞報導，鄭州市人民政府副市長孫曉紅和鄭州市衛生健康委員會黨組書記、主任付桂榮被免職，鄭州市衛生健康委員會副主任原學嶺受到政務記大過處分，鄭州市衛生健康委員會醫政醫管處處長張嵐受到黨內嚴重警告處分。

其餘被問責的5人都是鄭州市第六人民醫院的主管，包括鄭州市第六人民醫院黨委書記馬淑煥、院長賀瑞、副院長蔡朝陽、感染防控科科長趙鮮麗、醫務科科長徐彥立，分別遭到免職、立案審查調查等處分。

這次被免職的副市長孫曉紅是江蘇沛縣人，今年52歲，2018年9月起任鄭州市副市長。

報導說，鄭州這次疫情是一起由鄭州市第六人民醫院感染事件引起的本土聚集性疫情。

中國國家衛生健康委醫政醫管局監察專員郭燕紅曾針對這波疫情，批評鄭州市「3個不到位」，包括當地衛生健康行政部門和相關醫療機構對疫情防控的形勢認識不到位、當地衛生健康行政部門的監管工作不到位、醫療機構在相關院感防控的規章制度上落實不到位。

鄭州 疫情

延伸閱讀

河南支持台企 發表農林32條措施

鄭州迎新一輪暴雨「隧道被淹封閉」 路面突塌陷車輛墮坑

河南水患1個月後 李克強視察鄭州地鐵：要給交代

河南水患近一個月後 終於有大陸中央領導前往視察

相關新聞

失蹤女富豪前夫出書 爆溫家寶、習近平紅色貴族內幕

被指為前總理溫家寶家族白手套的中國失蹤女富豪、泰鴻集團創辦人段偉紅的前夫沈棟，下周將出版回憶錄「紅色輪盤」，沈棟在書中及...

新華社批補習業：加劇教育不平等 從家長焦慮榨取價值

大陸官方近期加強管制校外補習，多家補習業者無以為繼。官媒新華社刊文批評補習業，指校外補習的惡性競爭加劇教育不平等，從家長...

「王者榮耀」當機 陸網罵聲連連、學生留言貼哭臉

大陸規定未成年只能在假日玩1小時遊戲，禁令公布後首個周末，大量青少年昨（4）日湧入各遊戲伺服器，導致當紅騰訊手機遊戲「王...

陸防沉迷新規第一周 王者榮耀就崩了 還衝上熱搜第一

大陸發布防沉迷網遊新規的第一周，周六（9月4日）晚上，不少網友在手機遊戲「王者榮耀」微博下方留言稱，無法正常進行遊戲。「...

廣州越秀無症狀感染者 感染毒株為Delta

9月5日上午，在廣州市政府記者會上，廣州市疾控中心副主任張周斌指，4日發現的無症狀感染者徐某感染的新冠病毒核酸序列，與4...

河南鄭州疫情問責 副市長遭免職

中國河南省鄭州市7月底爆發COVID-19群聚疫情，並對外傳播至多地。河南省紀委監委今天公布，由於防疫不力，鄭州市副市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。