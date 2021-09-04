官方粗暴整治 大陸又傳一補教業負責人捲款落跑

在大陸官方鐵腕整治課外補習後，各地補教業紛紛傳出關門倒閉的消息。四川知名的幼兒及青少年英語培訓機構「愛貝斯教育集團」負責人日前捲款落跑，受害學生約5至6萬人，涉及的金額更高達人民幣2億元（約新台幣8.6億元）。

8月28日，愛貝斯於微信公眾號發布聲明指出，公司總裁謝龍已於8月27日下午失聯。經警方調查發現，謝龍帶著行李箱開車離去，迄今仍不知去向，總經理唐瑋翎也未現身。

據《證券時報》報導，一名學生家長表示，愛貝斯的老師在學習群裡發布的消息稱，老師們已經兩個多月沒有領到工資，大概涉及100多個校區，5、6萬名學員，涉及的金額約人民幣2億元。

報導稱，愛貝斯教育集團成立於2013年11月，股東共兩名，其中謝龍持股95%，唐瑋翎持股5%。愛貝斯官資料顯示，2020年愛貝斯直營校區達到100家。

有學生家長表示，7月才剛繳了240課時的費用約人民幣1萬2,600元，原訂10月開課。結果現在一節課都沒上到，公司就出事了。

另一名學生家長表示，今年7月，大陸官方發布「雙減」政策後，愛貝斯的老師當時還告訴她，除了上課時間會從周末調整至周間，沒有其他影響。

「雙減」是指大陸國務院今年7月24日發布的「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」。這份意見要求各地，持續規範校外培訓（包括線上和線下培訓），以有效減輕義務教育階段學生過重作業負擔和校外培訓負擔。

報導稱，不少愛貝斯學生的家已報警尋求退費，還有家長聘請律師展開維權行動。但愛貝斯並非首例，大陸近期已有多家知名的連鎖補教機構傳出破產、倒閉、跑路的消息。

8月31日，成立於1994年的大型基礎教育培訓機構巨人教育宣布倒閉。

8月22日，在上海擁有15處校區的學科類輔導機構啟文教育公告，已委托律師輔導清算工作。

8月13日，留學諮詢機構霍蘭德教育公告，公司CEO Jake Hall已舉家潛逃回英國。

8月12日，華爾街英語在北京、上海、廣州等多地的學習中心突然關閉。