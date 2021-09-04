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邁向「共同富裕」 浙江省委書記帶頭捐出一日所得

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
大陸正積極推進全民「共同富裕」，浙江省委書記袁家軍3日就帶領全省各級官員捐出自己的一日所得。（取自《浙江新聞》）
大陸正積極推進全民「共同富裕」，浙江省委書記袁家軍3日就帶領全省各級官員捐出自己的一日所得。（取自《浙江新聞》）

在中共中央總書記習近平宣告要帶領全民邁向「共同富裕」後，捐款已成為大陸的新常態。除騰訊、阿里巴巴相繼宣布將投入人民幣1,000億元（約新台幣4,300億元）助力「共同富裕」，作為大陸「建設共同富裕示範區」的浙江，3日在省委書記袁家軍帶領下，各級官員也捐出了自己的一日所得。

據浙江日報報業集團旗下新媒體《浙江新聞》報導，在9月5日大陸第六個「中華慈善日」即將到來之際，浙江省舉辦了以「匯聚慈善力量，助力共同富裕」為主題的「慈善一日捐」活動。

3日上午，袁家軍、省委副書記黃建發以及浙江省「四套班子」（指黨委、人大、政府和政協）其他領導來到省行政中心3號樓一樓大廳，將準備好的錢款投入「慈善一日捐」捐款箱。

據《浙江日報》報導，浙江3日起在全省開展2021年「慈善一日捐」活動，廣泛動員機關幹部與職工參與，倡導機關、事業及社會團體單位「自願」捐出節約的一筆小開支、個人「自願」捐出一天的收入。

《浙江新聞》指出，此次「慈善一日捐」在浙江省、市、縣（市、區）全面開展。所捐款項將由浙江省慈善總會負責接收，並建立「慈善一日捐」活動專項基金，專款專用。

新京報旗下新媒體《政事兒》指出，除浙江外，大陸多地近日也紛紛開展「慈善一日捐」活動。江蘇常州市級機關3日就在市行政中心舉行「慈善一日捐」集中捐贈儀式，由市委書記陳金虎帶領參加捐贈儀式。

據初步統計，常州市「四套班子」、法院、檢察院，市各部委辦局、公司、直屬單位等，當日共捐款人民幣411.2萬多元（約新台幣1,768萬元）。

9月2日，江蘇連雲港市也舉辦2021年「鞏固脫貧攻堅成果慈善一日捐」活動，連雲港市「四套班子」領導帶頭捐款。當天上午，連雲港市慈善總會共募集善款6萬6,600元。

中共中央、大陸國務院今年6月10日發布的「關於支持浙江高質量發展建設共同富裕示範區的意見」就提出，浙江要「建立健全回報社會的激勵機制」，鼓勵引導高收入群體和企業家向上向善、關愛社會，探索各類新型捐贈方式，完善慈善褒獎制度。

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