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003型航母高清畫面疑幻似真 殲31艦載機擬想討論熱烈

香港01 / 布藍
圖／擷取自微博
圖／擷取自微博

中國正在建造的003型航母罕見有高清無人機拍攝視頻畫面流出，同時被認為是該航母的殲-31（又稱FC-31「鶻鷹」）受到聚焦。這些照片和影片都未經官方證實，不少網友甚至質疑是「假資訊」，但依然引起廣泛討論和報導。

台灣國防部8月31日發布2021年度《中共軍力報告書》，報告緊盯003型航母，提到003型航母服役後，解放軍將具備於第一島鏈內對台對美的區域拒止及反介入能力的完備優勢。

而近期，有關003型航母進展的消息接連披露。一組印有「談笑看世間」，並加註「2001-8-29」的003型航母照片在網絡上曝光。其中，航母艦艏的三部電磁彈射器凹槽也非常清晰，除中間的凹槽似有安裝設備的動作外，其餘兩部暫未見任何動靜。

9月3日，003型高清航拍視頻在網絡上流傳。不過轉發該視頻的微博博主很快就刪除了視頻。

在003型航母緊急建造的同時，殲-31艦載機備受關注。大陸軍事領域博主「迷彩虎」曾分析指出，殲-20戰機不太可能成為航空母艦的艦載機，大小也不是很適合的，若是要匹配航空母艦，勢必要做大的改動。

相較殲-20，在尺寸上，殲-31更適合，該款戰鬥機起初就是針對F-35來的，如今一直沒有轉正，很大的可能，會被作為航空母艦的艦載機。這個可能性也很被專家看好。

殲-31不僅採用單座和雙發以及外傾雙垂尾、全動平尾的正常佈局，兩側佈置大S彎進氣道，並有內置彈艙。在戰鬥中具有極高的生存力，例如低雷達可探測性、低紅外輻射特性等，擁有些優點的殲-31也是能夠與美國的F-35所媲美的。

另據美國《防務快報》7月1日報導稱，退休的美國海軍情報官員法內爾（James Fanell）上校稱，「殲-31艦載機的亮相，很可能代表着中國海軍長期以來追求的基於航母的藍水海軍航空兵能力發展的又一重要里程碑」。

文章稱，中國海軍朝着消除美國海軍所具有的最後優勢又邁出了重要一步，即殲-31艦載戰鬥機。殲-31艦載機的出現不僅是中國國防工業推進現代航母力量建設的一個重大步驟，而且是在殲-15艦載機基礎上實現的跨代飛躍。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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