23歲重機女神疑4段不雅片瘋傳 「痞幼」擁上億豪宅、8棟別墅

23歲重機女神「痞幼」甜美火辣，據傳擁有上億豪宅、8棟別墅，以及多輛百萬名車，近日卻被爆出有多達4段不雅性愛片在網路上瘋傳。他隨後公布律師聲明否認此事，並自拍影片澄清，「希望這個世界多一點愛」、「我的心也是肉長的」。

痞幼透過律師聲明表示，部分網友在沒有事實根據的情況下，捏造、散布虛假影片訊息，對痞幼造成相當大的侮辱及誹謗。並一再強調自己絕非不雅片的女主角，希望謠言能止於智者。

除了冷冰冰的文字聲明，痞幼也親上火線分別在IG、臉書PO出50秒的澄清影片。從影片中字幕可見，「我是一位女性，我的心也是肉長的」、「如果有人不喜歡我，那我真的很抱歉」、「這次不想再一個人默默扛下所有」，並指出自己已被診斷出輕度的抑鬱，也完成報案的手續。

痞幼在抖音平台上粉絲數累計已超過1600萬名，不乏眾多車友及男性粉絲。年僅23歲的痞幼熱愛重機，在抖音上常可見到愛車入鏡。一一盤點共收藏了Ducati、Suzuki、BMW S1000RR、YAMAHA R6、KAWASAKI ZX1000rr等知名重機。

然而人紅是非多，也有不少網友質疑多棟豪宅等超狂身家可能「水很深」，包含年齡可能是造假，甚至舊照片也被翻出，和現在模樣有些不同。