中共中宣部：禁止「劣跡藝人」轉移陣地復出

大陸整肅娛樂亂象出連環拳，中共中宣部2日公告，對違法失德藝人的懲處，禁止劣跡藝人轉移陣地復出，規範明星廣告代言。這也宣告包括：范冰冰、趙薇等「劣跡藝人」未來將復出無望。

中國青年網報導，中央宣傳部、文化和旅遊部、國家廣電總局聯手宣布，堅決反對唯流量論，不得播出偶像養成類節目，堅決抵制不良「飯圈」文化，堅決抵制泛娛樂化，堅決抵制高價片酬。

天價片酬、偷稅漏稅、涉黃涉毒、虛假代言、「飯圈」文化等，引起中共中央出手整肅娛樂亂象，而紅極一時的吳亦凡被捕，張哲瀚因在日本靖國神社留影遭批，趙薇疑似被列劣跡藝人遭封殺，鄭爽逃稅被重罰近人民幣3億元。

繼中共中央網信辦祭出10條新規定嚴打「飯圈」（指明星的粉絲圈）亂象，中宣部近日印發「關於開展文娛領域綜合治理工作的通知」要求，加大對違法失德藝人的懲處，禁止劣跡藝人轉移陣地復出，規範明星廣告代言。

通知要求，提高准入門檻，規範藝人經紀。及時對違法失德人員和縱容違法失德行為的經紀公司、明星工作室進行行業抵制和聯合懲戒。

大陸廣電總局也要求廣播電視機構和網絡視聽平台在節目演員和嘉賓選用上要嚴格把關，政治立場不正確、與黨和國家離心離德的人員堅決不用；違反法律法規、衝擊社會公平正義底線的人員堅決不用。