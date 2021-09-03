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陸最快客滾船 吉龍島輪開航

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
大陸客滾船中航速最快的現代化節能環保型大型客滾船—吉龍島輪，2日在遼寧大連舉行首航儀式，正式投入到大連至煙台航線的運營。（中新社）
大陸客滾船中航速最快的現代化節能環保型大型客滾船—吉龍島輪，2日在遼寧大連舉行首航儀式，正式投入到大連至煙台航線的運營。（中新社）

中國客滾船中航速最快的現代化節能環保型大型客滾船—吉龍島輪，2日在遼寧大連舉行首航儀式，正式投入到大連至煙台航線的運營，開啟該輪的首航之旅。　　

吉龍島輪為中遠海運客運有限公司運營，該輪總長208米，船寬28.6米，43195總噸、載重量8400噸、淨載重量7500噸，載客1375人；最大航速22.3節，是目前大陸國內客滾船中航速最快、智能化最高的現代化節能環保型大型客滾船。投入運營後，吉龍島輪將往返於大連-煙台之間。　　

中新社報導，吉龍島輪有寬闊的甲板、豪華的內部裝飾，現代化的智能設施，電影院、KTV包間、健身房等個性化設施可謂應有盡有。　　

吉龍島輪船長張旭東表示，吉龍島輪比照國際豪華郵輪設計理念，船上配置了露天餐廳、敞開式茶酒吧，以及電影院、兒童娛樂室等各式餐飲娛樂場所，可以滿足旅客出行和休閒的雙重需求，該輪也是國內目前最豪華的客滾船。　　

不僅如此，吉龍島輪在環保減排技術設計上亦領先其他客滾船。船舶主動力系統採用了德國原裝進口設備，燃油消耗和二氧化碳排放均低於傳統柴油機，主機和柴油發電機排放滿足中國最新、最高法規要求。此外，船舶引入智能能耗管理系統、第一次使用全船真空馬桶系統，節水達80％以上。　

中遠海運客運有限公司副總經理矯健表示，以吉龍島輪投入運營為契機，中遠海運客運公司還將在2021年底和2022年陸續上線運營三艘新型貨滾船，為渤海灣海上客滾運輸提供充足保障。

電影 碳排放

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