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長三角鐵路暑運 62天近9400萬人次

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國鐵路上海局集團有限公司表示，截至8月31日，為期62天的鐵路暑運收官。受新冠肺炎疫情反彈和持續強降雨天氣的影響，長三角鐵路發送旅客近9400萬人次，日均發送151.4萬人次，佔中國國內鐵路客發總量約五分之一。　　

暑運期間，長三角鐵路部門加強疫情防控，實施「一日一圖」運能配置，運力調整由周期性調整轉變為按需調整，在保證客車開行基本規模和主要方向、各個地區通達性的基礎上精準投放運能。　　

如針對客流增長的形勢，長三角鐵路部門在7月重點補充北京、西安、鄭州、長沙、武漢、南昌等長途方向和蘇北、滬杭、杭黃、合阜等地區運能；在8月初對南京地區、揚州地區等疫情防控重點方向部分旅客列車暫時停運，8月下旬根據南京等地區疫情受控的態勢，及時安排恢復相關方向暫時停運列車開行。　　

此外7月以來，鄭州、浙江、上海、江蘇等地區先後經歷多輪強降雨和颱風天氣，部分線路設備設施和運輸秩序受到嚴重影響。長三角鐵路部門採取停運、折返、迂迴等方式，及時調整甬溫鐵路、杭甬高鐵、滬昆高鐵多條線路列車運行方案。

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