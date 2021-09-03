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世界大學排名 清華北大並列第16

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

英國智庫泰晤士高等教育2日公布了2022年度世界大學排名結果，清華大學和北京大學並列排名第16位，這是中國大陸高校有史以來的最高排名。

新華社報導，今年共有來自99個國家和地區的1662所大學上榜。英國牛津大學連續第6年蟬聯榜首，美國加州理工學院和哈佛大學分列2、3位。

中國大陸成為上榜高校數量第四多的國家和地區（97所），其中有8所高校是首次上榜，僅次於美國（183所）、日本（118所）和英國（101所）。

中國大陸創紀錄地有10所高校躋身前200名，除了清華大學和北京大學以外，進入前200名的高校還有復旦大學、浙江大學、上海交通大學、中國科學技術大學、南京大學、武漢大學、南方科技大學和華中科技大學。

泰晤士高等教育首席知識官菲爾‧巴蒂表示，世界名校憑藉歷史聲望、全球地位和可靠收入在排行榜中長期佔據靠前的名次。該機構數據顯示，世界各地的高等教育在發生明顯的轉變，其中中國大陸的轉變最為迅速。

他說：「去年中國大陸高校首次進入前20名。今年，這一梯隊的高校數量翻倍，清華大學和北京大學雙雙上榜，並列中國大陸高校史上最高排名。儘管受到全球疫情的影響，但中國大陸高校在泰晤士高等教育世界大學排名中繼續提升。」

高校 北京大學

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