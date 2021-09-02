陸限娛令衝擊「花美男」丟飯碗 廠商改捧運動員

大陸官方整頓演藝圈再度下重手，今（2）日發布新規，要求不得播出偶像養成類節目、堅決杜絕「娘炮」等畸形審美內容。市場分析稱，「花美男」藝人首當其衝，娛樂產業將有一波失業潮，而各大廠商腦筋動得快，改捧形象健康的運動員當代言人。

每經網報導，據不完全統計，2018年至今，大陸三大視頻平台主要推出近十檔偶像選秀節目。今年三家平台繼續將目光瞄向男團選秀，騰訊視頻的「創造營4」、愛奇藝的「青春有你3」、優酷的「超星團」，近百家經紀公司和超百名練習生一較高下。

如今，隨著愛奇藝率先宣布未來取消偶像選秀節目和任何場外投票環節，騰訊視頻和優酷對偶像選秀類節目是何態度，目前尚未可知。

截至目前，除了「青春有你3」和「創造營4」，以及正在播出的「明日之子5」，今年還有三檔偶像選秀節目待播。優酷的「亞洲超星團」、愛奇藝樂華娛樂打造的「下一站出道」，以及湖南衛視的「探星行動」等。

在大陸官方一連串限娛令的重拳下，各大廠商開始把目光投注在運動員身上。而伴隨著東京奧運會上的奪金熱潮與社交網路上的超高人氣，運動員們的商業價值，開始成為觀眾們一個不同尋常的興趣和討論點。

這也考驗品牌的反應速度。大陸舉重選手諶利軍，上月在東奧奪下男子67公斤級舉重金牌後，因為被網友操心關注度太低，在短短五天內獲得中國平安健康險的簽約，並在微博表示「感謝各位熱心網友幫我找代言」。

在東奧結束後的第一天，創造大陸田徑新歷史的蘇炳添，正式成為小米品牌代言人。此外，上海美妝品牌韓束在7月宣布與吳亦凡解約後，恰好進入奧運宣傳期，它以大陸國家游泳隊官方合作夥伴的身分出現，解除輿論危機。