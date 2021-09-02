快訊

南部有感！台南18:56發生規模4.7地震 最大震度3級

下周再發4.9萬劑！基層診所醫護、藥師即日起可混打莫德納

陸限娛令衝擊「花美男」丟飯碗 廠商改捧運動員

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸官方整頓演藝圈再度下重手，今頒布新規，要求不得播出偶像養成類節目。圖為愛奇藝出品的選秀節目「偶像練習生」。照片／新浪網
大陸官方整頓演藝圈再度下重手，今頒布新規，要求不得播出偶像養成類節目。圖為愛奇藝出品的選秀節目「偶像練習生」。照片／新浪網

大陸官方整頓演藝圈再度下重手，今（2）日發布新規，要求不得播出偶像養成類節目、堅決杜絕「娘炮」等畸形審美內容。市場分析稱，「花美男」藝人首當其衝，娛樂產業將有一波失業潮，而各大廠商腦筋動得快，改捧形象健康的運動員當代言人。

每經網報導，據不完全統計，2018年至今，大陸三大視頻平台主要推出近十檔偶像選秀節目。今年三家平台繼續將目光瞄向男團選秀，騰訊視頻的「創造營4」、愛奇藝的「青春有你3」、優酷的「超星團」，近百家經紀公司和超百名練習生一較高下。

如今，隨著愛奇藝率先宣布未來取消偶像選秀節目和任何場外投票環節，騰訊視頻和優酷對偶像選秀類節目是何態度，目前尚未可知。

截至目前，除了「青春有你3」和「創造營4」，以及正在播出的「明日之子5」，今年還有三檔偶像選秀節目待播。優酷的「亞洲超星團」、愛奇藝樂華娛樂打造的「下一站出道」，以及湖南衛視的「探星行動」等。

在大陸官方一連串限娛令的重拳下，各大廠商開始把目光投注在運動員身上。而伴隨著東京奧運會上的奪金熱潮與社交網路上的超高人氣，運動員們的商業價值，開始成為觀眾們一個不同尋常的興趣和討論點。

這也考驗品牌的反應速度。大陸舉重選手諶利軍，上月在東奧奪下男子67公斤級舉重金牌後，因為被網友操心關注度太低，在短短五天內獲得中國平安健康險的簽約，並在微博表示「感謝各位熱心網友幫我找代言」。

在東奧結束後的第一天，創造大陸田徑新歷史的蘇炳添，正式成為小米品牌代言人。此外，上海美妝品牌韓束在7月宣布與吳亦凡解約後，恰好進入奧運宣傳期，它以大陸國家游泳隊官方合作夥伴的身分出現，解除輿論危機。

東京奧運 品牌

延伸閱讀

咬東奧金牌被罵翻 名古屋市長河村隆之確診

李智凱遭罵不過如此 激出強大心理素質東奧奪銀

大陸要求電視台 不得播出偶像養成節目、封殺「娘炮」

影／合庫獎勵東奧運動員 球后小戴代表致詞

相關新聞

泰晤士世界大學排名：北大、清華並列16名 亞洲第一

泰晤士高等教育特刊（Times Higher Education，簡稱THE）2日公布2022世界大學排名，大陸首次有兩...

大陸首家港澳子弟學校 開學第一課：「我的家在中國」

香港文匯報報導，歷時半年籌辦的大陸首家港澳子弟學校—廣州暨大港澳子弟學校9月1日正式開學。報導稱，為加強港澳學生的國民身...

陸限娛令衝擊「花美男」丟飯碗 廠商改捧運動員

大陸官方整頓演藝圈再度下重手，今（2）日發布新規，要求不得播出偶像養成類節目、堅決杜絕「娘炮」等畸形審美內容。市場分析稱...

泰晤士大學排名 清華、北京列亞洲第一、全球第16

國際教育機構泰晤士高等教育（THE）公布最新「世界大學排名榜2022」，清華大學和北京大學並列排名第16位，這是中國高校...

成都戴口罩刷臉地鐵能秒開閘 誤刷可退費

疫情持續籠罩，乘坐地鐵仍需全程佩戴口罩，成都地鐵「刷臉乘車」1 日上線，能迅速刷臉過閘進、出站，戴口罩也可速迅開閘機，確...

雙減後27年歷史「巨人教育」倒閉 1.3萬家長無法退費

中國當局7月推出「教育雙減」政策，旨在讓教育行業「去產業化」，整頓補教業。而在中國擁有27年歷史的「巨人教育」，8月中就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。