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大陸首家港澳子弟學校 開學第一課：「我的家在中國」

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
廣州暨大港澳子弟學校350名學生在9月1日開學第一天，參加創校後的首場升旗典禮。（取自香港文匯報網站）
廣州暨大港澳子弟學校350名學生在9月1日開學第一天，參加創校後的首場升旗典禮。（取自香港文匯報網站）

香港文匯報報導，歷時半年籌辦的大陸首家港澳子弟學校—廣州暨大港澳子弟學校9月1日正式開學。報導稱，為加強港澳學生的國民身分認同，除開學第一天所有學生參加升旗典禮，學校還將開學後第一個月的教學主題設定為「我的家在中國」。

報導稱，350位新生9月1日通過升國旗、唱國歌開啟新學期的第一課。廣州暨大港澳子弟學校總校長鄭景亮表示，對不少港澳學生和老師來說，在操場整齊列隊、學唱國歌、注視國旗緩緩而上的升旗儀式，是一次全新的體驗，而師生共同升旗也讓他感到「激動」。

香港文匯報指出，鄭景亮為香港大學體育及運動科學教育碩士，也是國際二級排球教練、香港精英體育事務委員會主席，在香港擁有34年教育從業經驗。在出任廣州暨大港澳子弟學校總校長後，他期望能進一步推進港澳學生的愛國教育。

因此，鄭景亮就將開學第一個月的教學主題設定為：「我的家在中國」。鄭景亮表示，期待學生們可以在自主籌備「十一」國慶的系列活動中，「增強家國情懷的細微感受」。並希望能引領學生認識到，「個人的成就要有國家去支撐」。

鄭景亮說，「作為港澳學生也需要懂得感恩，同時要配合國家的發展去學習和奮鬥」；「國家強大了，才有機會站在世界前列」。他期盼能立足大灣區推進基礎教育的融合發展，培養出更多有「愛國情懷」的港澳學生。

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