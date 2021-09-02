大陸要求電視台 不得播出偶像養成節目、封殺「娘炮」

北京當局整頓演藝圈的動作一波接著一波。大陸國家廣播電視總局辦公廳2日發布「關於進一步加強文藝節目及其人員管理的通知」，明確要求廣播電視機構和網絡視聽平台不得播出偶像養成類節目，也不得播出明星子女參加的綜藝娛樂及真人秀節目，並且要堅決杜絕「娘炮」等畸形審美。

這份通知下發給大陸各省、自治區、直轄市的廣播電視局、中央廣播電視總台辦公廳、電影頻道節目中心、中國教育電視台。

通知稱，為進一步加強管理，從嚴整治藝人違法失德、「飯圈」亂象等問題，「旗幟鮮明樹立愛黨愛國、崇德尚藝的行業風氣」，具體提出八點要求：

一、堅決抵制違法失德人員。廣播電視機構和網絡視聽平台在節目演員和嘉賓選用上要嚴格把關，政治立場不正確、與黨和國家離心離德的人員堅決不用；違反法律法規、衝擊社會公平正義底線的人員堅決不用；違背公序良俗、言行失德失範的人員堅決不用。

二、堅決反對唯流量論。廣播電視機構和網絡視聽平台不得播出偶像養成類節目，不得播出明星子女參加的綜藝娛樂及真人秀節目。

三、堅決抵制泛娛樂化。嚴格把握演員和嘉賓選用、表演風格、服飾妝容等，堅決杜絕「娘炮」等畸形審美。堅決抵制炒作炫富享樂、緋聞隱私、負面熱點、低俗「網紅」、無底線審醜等泛娛樂化傾向。

四、堅決抵制高價片酬。嚴格執行演員和嘉賓片酬規定，倡導鼓勵演員和嘉賓擔當社會責任，參與公益性節目。嚴肅懲戒片酬違規、「陰陽合同」、偷逃稅行為。

五、切實加強從業人員管理。嚴格執行主持人持證上崗，規範主持人參加社會活動和網絡信息發布。加強從業人員政治素質培養，深入開展馬克思主義新聞觀、文藝觀教育。加強職業道德建設，自覺抵制名利誘惑，不得利用職業身分和個人知名度謀取不當利益。

六、開展專業權威文藝評論。堅持正確政治方向、輿論導向、價值取向。科學看待收視率、點擊率等量化指標，加大「中國視聽大數據」推廣應用力度。

七、充分發揮行業組織作用。廣播電視、網絡視聽行業協會等社會組織要進一步完善行業規範和自律公約，積極開展道德評議。加強思想政治、職業道德等教育培訓。對行業不良現象、反面典型旗幟鮮明發聲批評。

八、切實履行管理職責。廣播電視行政部門要提高政治站位，認真落實意識形態工作責任制，進一步壓緊壓實屬地管理責任、主管主辦責任和主體責任，把好文藝節目導向關、內容關、人員關、片酬關、宣傳關，讓主旋律和正能量充盈廣播電視和網絡視聽空間。