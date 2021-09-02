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中學新入職教師學歷曝光 絕大部分為名校博士連牛津都有

香港01 / 撰文： 朱加樟
深圳中學的新入職教師名單在網上流傳，可見在本學年，該校物理、化學兩門學科的新入職老師有17人，絕大部分有博士學位，而且畢業院校均是中國大陸內外名校。
深圳中學的新入職教師名單在網上流傳，可見在本學年，該校物理、化學兩門學科的新入職老師有17人，絕大部分有博士學位，而且畢業院校均是中國大陸內外名校。

近日，深圳名校「深圳中學」的新入職教師名單在網上流傳，可見在本學年，該校物理、化學兩門學科的新入職老師有17人，絕大部分有博士學位，而且畢業院校均是國內外名校，甚至包括牛津大學這些世界名校。

據網上流傳的名單，這17名新入職老師只有一名為碩士畢業，另外一名則為博士後畢業，其餘均為博士畢業。他們多來自中國大陸名校，其中清華大學最多為8名，其次還有北京大學、浙江大學、中國科學院大學等，也有一名老師來自香港大學。

此外，一名新入職老師擁有牛津大學博士學位，另外一名新入職老師擁有波士頓大學博士後學位。

《瀟湘晨報》1日報道指，在深圳中學2021畢業生春季招聘公告中，招聘對象是2020年9月至2021年8月期間畢業於國內高校和海外高校的博士、碩士應屆生，可見該校入職的起點是碩士畢業生。

報道又指，實際上，深圳中學招聘高學歷人才已不是第一次引發熱議。例如網傳2020年新入職的教師名單，一共錄用了66人，其中多數是來自清華、北大的碩士或博士，還不乏牛津、劍橋等國外高校的碩博生。

深圳中學校長朱華偉於2020年時曾稱，該校沒有給予清華北大畢業生高薪，「工資待遇跟深圳市其他市屬學校完全一樣」。他還舉例說，「工資每月是8500元（人民幣，下同），稅後大概7000多元每月」。

據深圳中學數據統計，2021年該校學生獲北大、清華錄取41人，為廣東省第一。

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文章授權轉載自《香港01》

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