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港大生涉顛覆於廣西被帶走 港大稱正了解此事

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
網上流傳自稱為方然父親方健忠的訊息。圖／取自微信
網上流傳自稱為方然父親方健忠的訊息。圖／取自微信

港大學社會學系博士生方然1日傳出涉嫌「顛覆國家政權」，在廣西南寧被當地國安人員帶走；而香港大學校方回覆稱知悉事件，目前正瞭解。

據港媒星島日報報導，網上流傳自稱為方然父親方健忠所發出的微信訊息。方然父親方建忠表示，他是中共黨員，方然出生於1995年，2013年考入清華大學社科學院，2017年畢業。

方建忠表示，方然2018年入讀香港大學，主修勞工研究。今年8月26日他被廣西南寧國家安全局帶走，以涉嫌「顛覆國家政權」帶至指定居所監視居住。方健忠在資訊中求助，強調他的兒子並非犯罪分子，指方然一直專心完成自己的畢業。

根據香港大學的官網，方然進入香港大學之前，已獲取北京清華大學社會學學士資格，過去也曾分別在非政府組織和社交媒體實習，兩個實習地點都是專攻中國勞工議題。

港大發言人回覆，表示大學知悉事件並正在瞭解中，校方會在有需要時為方同學和他的家人提供協助。

港大 香港 清華大學

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