創建慈善之城 廣州率先立法

「廣州市慈善促進條例」9月1日起正式施行。廣州率先啟動慈善領域立法，用法治手段來引領慈善事業發展。這是廣州首次將「創建慈善之城」以立法的形式確定。

中新社報導，廣州市民政局慈善社工處官員表示，「廣州市慈善促進條例」將多項廣州在慈善領域中的探索成果以立法形式予以確立。根據條例規定，慈善活動應健康有序依法依規開展，並通過打造「線上線下」慈善平台和空間，建立慈善行為紀錄制度等形式，動員社會力量參與慈善事業。

2013年6月廣州成立首家慈善組織第三方社會監督機構—廣州市慈善組織社會監督委員會，提升慈善透明度和公信力；2017年，廣州市創新提出創建「慈善之城」，計畫打造「人人慈善為人人」的慈善發展樣本。

上述條例推動廣州慈善捐贈由捐錢捐物向捐技術、有價證券、產權、服務等領域拓展，鼓勵設立慈善信託等便民捐贈活動；開拓網絡眾籌、運動眾籌等新型募捐。

為打造線上慈善便易平台，「廣州市慈善促進條例」規定，鼓勵發展互聯網慈善，大陸民政部門會同有關部門為公開募捐網絡平台的開發、運營提供幫助，並依法對平台發布公開募捐信息、開展公開募捐等行為進行監管。

此外，條例規定鼓勵和支持成立慈善行業社會監督機構，該機構在大陸各地的慈善條例中首次出現。同時，規定政府部門對在慈善事業發展中作出突出貢獻者給予表彰；建立慈善行為紀錄制度，鼓勵用人單位在同等條件下優先聘用有良好慈善行為紀錄的應聘者。