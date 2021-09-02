重慶白居寺長江大橋 成功合龍

隨著最後一塊橋面板的成功吊裝，重慶白居寺長江大橋1日成功合龍。該大橋是世界最大跨度公軌兩用鋼桁梁斜拉橋，為重慶的「橋都」名片又添一彩。

中新社報導，白居寺長江大橋是重慶市重點工程，由中交第二航務工程局有限公司和重慶市城市建設投資公司共同投資建設。大橋全長1384公尺，主跨660公尺，經重慶市市政設計研究院確認，為目前世界最大跨度公軌兩用鋼桁梁斜拉橋。

大橋鋼桁梁共畫分為93個節間，標準節間長15公尺，重約500噸，由16個桿件、1.1萬套高強螺栓栓接而成。鋼桁梁採用倒梯形布置，上層橋面寬38公尺，為城市快速路過江通道，下層橋面寬19.2公尺，為重慶軌道18號線過江通道。大橋鋼桁梁總重約4.43萬噸，超過「鳥巢」的用鋼總量。

重慶市住房和城鄉建設委員會表示，白居寺長江大橋是重慶市七橫線跨越長江的控制性節點工程，大橋建成後將成為連接巴南龍洲灣片區和長江文化藝術灣區的重要通道，預計今年年底建成通車。

重慶交通大學教授向中富表示，重慶受「兩江、四山」分割，特殊地貌促使橋梁建設大發展。近年來，重慶橋梁總數由直轄前的4000多座猛增到10000餘座，橋梁建設理念與技術水平躍入世界先進行列。梁橋、拱橋、斜拉橋、懸索橋等各種類型的橋梁都能在重慶找到，素有「橋都」美譽。

截至目前，重慶中心城區已累計建成跨江大橋30座。