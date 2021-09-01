關注勞工議題惹禍？ 港大博士生遭控「顛覆國家政權罪」

長期關注中國勞工議題的香港大學社會系博士生方然傳出8月26日被中國廣西省南寧市的國家安全局帶走，據悉他目前已被當局以「涉嫌顛覆國家政權罪」進行指定監所居住。

方然的父親透過微信發布的公開求救聲明，9月1日在推特上開始傳播。他的父親方建忠在微信訊息中寫道，自己與方然都是中國共產黨員，而方然從清華大學社科院畢業後，於2018年開始在港大社會系攻讀博士學位，主要關注中國的勞工議題。

方建忠寫道：「對此，我感到非常的驚訝。在我心目中，方然絕不是破壞黨的事業的犯罪份子，而是有利於我們黨的事業的有志青年。方然兩年來一直專心於完成自己的學業，在原導師離職和疫情肆虐的徒增變故情況下，不得不花費去完成他的學業。」

一名與方然在港大相識的朋友告訴德國之聲，印象中方然很淵博且健談，對於社會主義與左翼思潮有相當深刻跟獨到的見解。他說：「方然本身就是很厲害很耀眼的學生，但他對政治經濟學的熱忱更多來自於對底層和勞工的關注。相比於網上口嗨或者畢業就去當公務員的人，方然是知行合一身體力行地參與到勞工保護之中。」

這名朋友表示，最近一次與方然見面是今年六月在北京，當時兩人聊到彼此的論文，方然並未提到被國家安全部門找上門的事。他說：「我也不覺得方然在從事任何危險的事情。所以最近他出事，而且這麼大的事，讓我相當意外。」

方建忠在微信訊息中，提到中國國家主席習近平近期在​《求是》雜志中發表文章，寫到中國共產黨最根本的政治就是「堅持人民至上的立場丶做好人民事業的初心」，而他認為這個政治立場的表現，是中國共產黨針對雇用勞動者的系列政策。他寫道：「我衷心希望有關部門盡快了解方然的情況，也期待方然能夠盡快協助完成調查丶盡早返回到學業當中。」

方然的朋友也表示，希望中國當局能告訴外界方然為何突然被帶走，以及為何關注勞工議題就被認定是「顛覆國家政權罪」。他告訴德國之聲：「就算是顛覆國家政權，他一個人就可以顛覆國家政權嗎？還是說只是因為他做勞工方面的東西就可以算作顛覆？這個國家是想通過抓捕一個優秀的左翼學生來昭示它的強大嗎？」

中國長期打壓勞工權益運動者

事實上，方然並非近期首位因關注勞工相關議題，被中國政府抓捕的中國公民。今年7月，長期關注中國社會福利丶健康與勞工權益的「長沙富能」的三名成員程淵丶吳葛健雄與劉大志在被抓捕關押近兩年後，被中國長沙市中級法院以「涉嫌顛覆國家政權罪」判刑五年丶三年與兩年。

程淵的妻子施明磊告訴德國之聲，根據家屬與律師掌握到的消息，三人中的吳葛健雄因曾在一個討論中國996工作制的網絡論壇發表項目書，被法院指控的其中一個罪狀便是關注勞工權利。而三人被捕至今超過700天，除了劉大志因被判刑兩年已獲釋外，程淵與吳葛健雄預計9月2日會被轉至監獄，但他們至今都無法會見律師。

施明磊表示：「從他們過往做的事情，無論是終止中國的計劃生育政策丶廢除社會撫養費或是關注勞工權益，其實都是對中國政府甚至是共產黨有利的。事實上，中國近期已宣布『996工作制』是違法的。但這些協助推動相關結果的人士，卻面臨嚴厲的打壓。」

施明磊認為，中國社會中這種對立現象是非常「荒謬」的。她說：「他們做的事情是有利於中國跟中國共產黨的，但另一方面，即使最終這些事在他們不斷推動下有了個結果跟立法，但政府對倡導者的打壓是非常嚴厲。程淵到現在被關770天都未見到律師，他接下來也面臨繼續被失蹤的情況。」

除了方然與「長沙公益仨」外，2018年10月，數十名聲援深圳佳士工人的中國頂尖大學的學生或校友數次遭中國政府帶走與抓捕，目前有些領導階層的人至今仍下落不明。該事件源自於2018年7月起，深圳佳士科技公司的部分員工爭取組織工會，而遭公司解聘。

後來數十名學生組成「佳士工人聲援團」，並到深圳去聲援這些工人。然而，在2018年8月與11月，他們的成員陸續傳出遭警察強行逮捕的情況。方然的朋友向德國之聲表示：「中國政府要扼殺的是社會運動本身。一切由學生自發組成的政治組織，都或多或少會威脅到官僚集團的穩定。」

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