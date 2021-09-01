中國大陸首個涉高風險班機服務人員 居住區建成使用

歷時20天，湖南機場集團9月1日率先建成「涉及高風險航班服務人員集中居住區」，長沙機場第一批相關工作人員將可「拎包入住」。

集中居住區項目位於長沙機場3號國際貨站北面，與機場直線距離200公尺，進出方便，便於管控。集中居住區項目總佔地面積約1.3萬平公尺，建築面積4,773.2平公尺。項目整體採用裝配式箱式板房，可容納296人臨時居住以及20人管理辦公。

項目分東西兩個區布置，中間間隔30公尺以上，共有8棟兩層居住板房、148 間集中居住標準間，每間可住兩人，每個房間都配備空調、電視、洗浴設施、衣櫃、桌椅、床上用品及日常生活配套等，可以直接「拎包入住」。

項目還安裝人臉識別系統、自動測溫系統、360度高清無死角監控、管理醫護人員用房、小超市、籃球場、羽毛球場等，並按照疫情防控隔離人員防疫要求，配置了相應的防疫及保障設施。整個集中居住區與外界以圍牆隔離，園內每棟設置兩個出入口，設兩個隔離休息區，兩個區間走廊通過常閉疏散門進行隔離，最大化減少人員交叉。

集中居住區項目屬於應急和搶險救災工程，8月11日，項目完成終版設計方案，8月12日，正式開工建設，9月1日就正式投入使用。