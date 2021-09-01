大灣區最快地鐵 車站亮相

廣州地鐵18、22號線首通段軌行區和全部車站已移交運營調試，當中已基本完成裝修的番禺廣場站8月31日向媒體開放，設計時速160公里的「大灣區最快地鐵」車站滿滿科技範兒。

廣州地鐵18號線將於9月28日通車營運，22號線也將在今年內通車，但具體通車日期尚未公布。

中新社報導，廣州地鐵18、22號線採用時速160公里的市域快線D型車，每輛8節編組。18號線自南沙萬頃沙至廣州東站，全長61.3公里，設站9座，定位為南沙快線，實現了廣州中心城區、南沙新區間快速軌道交通聯系。22號線自番禺廣場至芳村站，線路全長30.8公里，設站8座，定位為南站快線。兩條線路可實現南沙副中心至廣州中心城區30分鐘的時空目標。

廣州地鐵設計研究院設計師王昕介紹，18、22號線的車站空間採用全新的設計理念，18號線車站採用流線型美學設計，空間靈動飄逸、舒展流暢；22號線車站則採用鑽石切割式的菱形元素，天、地、牆相互呼應，渾然一體。一體化設計也可最大限度利用車站空間、整合設備末端，且視覺效果大氣開闊，簡約時尚。

18號線線路色採用「灣區藍」，22號線線路色採用「活力橙」，都呼應了線路的區域定位和未來發展。 兩條線路車站均採用全新導向標識系統，基本看不見懸掛式的設備設施，站廳全部融入時鐘和廣播的信息導向，更加直觀；白色導向牌體結合燈光，站台地鐵電視直接嵌入屏蔽門上。多種照明形式組合提昇了車站建築的縱深性，智慧照明控制系統還可調節色溫和色調，讓車站更具未來感和科技範。

廣州地鐵集團還在兩條線路打造智能服務島（區），將智能設備與裝修結合、智能光環境與車輛信息聯動，升級地鐵車站衛生間及母嬰室智能設施，大大提升地鐵乘坐體驗。