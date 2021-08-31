快訊

直播／今增3本土病例集中雙北 另添1境外、1死

錢櫃月虧8千萬 老董練台生不知所措嘆：大企業也不堪停業

大陸教育部公布校外教育培訓違規行為處理「典型案例」

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
北京發布義務教育階段「雙減」具體措施，要求學校和家長要引導學生放學後應從事家務勞動，開展體育鍛煉。（新華社資料圖）
北京發布義務教育階段「雙減」具體措施，要求學校和家長要引導學生放學後應從事家務勞動，開展體育鍛煉。（新華社資料圖）

為落實中共中央「雙減」文件精神，大陸各省區市教育行政部門會同市場監管等部門積極開展專項整治，發現並處理了一批校外培訓違規典型案例。

據人民日報報導，北京市教委發現5名中小學在職教師在校外培訓機構違規兼職取酬，相關區教委對涉事教師給予警告處分，並調離教學崗位。

浙江省義烏市執法人員發現一家無證辦學的教育培訓機構，執法人員依法對該培訓機構負責人處以警告行政處罰，沒收違法所得人民幣4.6萬元，並處以4.6萬元罰款。

湖南省瀏陽市教育局發現某培訓學校存在提供虛假合同、製作虛假收據等違法違規行為，對其作出警告行政處罰，並要求該校收取的學費轉入資金監管帳戶接受監管。

福建省福州市高新區執法人員發現某教育諮詢有限公司發布虛假宣傳內容，對該公司作出行政處罰，責令當事人停止違法行為，並處罰款人民幣5萬元。

江蘇省儀徵市某教育諮詢服務中心負責人朱某，在其丈夫某小學校長糜某的幫助下，組織學生在教師宿舍內補課。儀徵市教育局依法對該教育諮詢服務中心作出停止辦學處理。

人民幣 教育局 北京

延伸閱讀

大陸海關在印尼、俄國、緬甸進口包裝上驗出核酸陽性

教育部國際教育精進計畫 約兩成偏鄉學校參與

嚮往台灣自由生活 大陸人民駕橡皮艇偷渡來台被訴

【即時短評】開學指引尊重各縣市學校 反讓第一線更累

相關新聞

上海大學傳搜集LGBT學生名單 網友批若屬實涉侵犯私隱

大陸新浪微博30日晚傳出一份被指是上海大學的內部公告，要求各學院上報同性戀、雙性戀、跨性別者等性少數的學生名單及其政治立...

陸疾控中心：武漢華南海鮮市場疫情可能由進口冷鏈引入

湖北武漢華南海鮮市場過去一直被認為是新冠肺炎最早來源地，但就在中美正針對新冠病毒溯源展開角力之際，中國疾控中心中國現場流...

優化旅遊 大陸A級景區逾1.3萬家

中國文化和旅遊部表示，近年來，在各地積極建設旅遊度假區，豐富休閒度假產品體系等努力下，截至目前，大陸全國A級旅遊景區已逾...

吉林打造「陸上風光三峽」

近年來，吉林提出投資1000億元（人民幣，下同）打造「陸上風光三峽」，到2025年，裝機規模要達到3000萬千瓦，並助推...

中歐班列 重慶-基輔開通

29日，一列滿載50櫃機器設備的中歐班列於重慶團結村站順利駛出，經由二連浩特口岸出境，直接開往烏克蘭首都基輔，預計將於9...

江西北大門 九江開出首趟中歐班列

一列滿載紡織品、布料、服裝、家具等日用物資的中歐班列28日從「江西北大門」九江駛出，經霍爾果斯口岸出境，一路駛向哈薩克，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。