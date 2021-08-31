大陸教育部公布校外教育培訓違規行為處理「典型案例」

為落實中共中央「雙減」文件精神，大陸各省區市教育行政部門會同市場監管等部門積極開展專項整治，發現並處理了一批校外培訓違規典型案例。

據人民日報報導，北京市教委發現5名中小學在職教師在校外培訓機構違規兼職取酬，相關區教委對涉事教師給予警告處分，並調離教學崗位。

浙江省義烏市執法人員發現一家無證辦學的教育培訓機構，執法人員依法對該培訓機構負責人處以警告行政處罰，沒收違法所得人民幣4.6萬元，並處以4.6萬元罰款。

湖南省瀏陽市教育局發現某培訓學校存在提供虛假合同、製作虛假收據等違法違規行為，對其作出警告行政處罰，並要求該校收取的學費轉入資金監管帳戶接受監管。

福建省福州市高新區執法人員發現某教育諮詢有限公司發布虛假宣傳內容，對該公司作出行政處罰，責令當事人停止違法行為，並處罰款人民幣5萬元。

江蘇省儀徵市某教育諮詢服務中心負責人朱某，在其丈夫某小學校長糜某的幫助下，組織學生在教師宿舍內補課。儀徵市教育局依法對該教育諮詢服務中心作出停止辦學處理。