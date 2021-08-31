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上海大學傳搜集LGBT學生名單 網友批若屬實涉侵犯私隱

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
上海大學的內部公告，要求各學院上報同性戀、雙性戀、跨性別者等性少數的學生名單及其政治立場等資料。（新浪微博照片）
上海大學的內部公告，要求各學院上報同性戀、雙性戀、跨性別者等性少數的學生名單及其政治立場等資料。（新浪微博照片）

大陸新浪微博30日晚傳出一份被指是上海大學的內部公告，要求各學院上報同性戀、雙性戀、跨性別者等性少數的學生名單及其政治立場等資料，做為「校園調研」之用。

上海大學尚未證實上述說法，但有多名校內學生在微博表示收到過該公告。不少大陸網友紛紛批評校方這一做法，認為若事件屬實，有侵犯學生私隱之虞，並可能違反中國大陸新的《個人信息保護法》。

根據網傳這封「內部文件」，上海大學校方根據「有關要求」，請各學院針對被認定為LGBT等性少數群體的學生進行「調查和研究」，同時了解他們的思想和「心理狀況」。

表格需描述內容非常詳細。思想狀況需要從政治立場、學習科研、日常生活、人際關係、人生規劃等方面描述；心理狀況從健康狀態、不良狀態、心理障礙、心理疾病，需描述具體表現。有學生認為這是侵犯私隱，學院和學校沒有收集學生性傾向的權利，且性傾向和政治立場等毫無關係。

英國《衛報》報導這次事件時指出，中國的大學校園一度還有持續發展且充滿活力的LGBT社群，然而近年LGBT逐漸被邊緣化，中國唯一的年度同性戀節日活動「上海驕傲節」去年突然宣布停辦，並終止未來活動計劃。

今年7月，由LGBT大學生經營的數十個社群媒體帳號先是遭到停用，接著在未獲警告的情況下被刪除，激起抗議聲浪。報導引述上海紐約大學助理教授何諳銳（Eric Hundman）的看法，他說：「希望這只是一項誤入歧途的人口研究。」

大陸近期封殺LGBT社團的動作頻頻，7月6日晚間就傳出大陸大舉清理各大學LGBT學生社團及個別相關社會組織的微信公眾號，遭停用的帳號均顯示為「未命名公眾號」。此次清理行動波及的公眾號，包括北京清華大學、北京大學、中國人民大學及上海復旦大學等名校的性少數社團。

網傳截圖顯示，這些公眾號被停用後，頁面均顯示「接相關投訴，違反《互聯網用戶公眾帳號信息服務管理規定》已被屏蔽所有內容，帳號已被全部停止使用」。

上海 LGBT 公眾號

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