大陸專家：遭汙染的冷凍生鮮產品可以傳播新冠病毒

新冠病毒不僅可以「人傳人」，還能「物傳人」。中國疾控中心病毒病預防控制所（病毒病所）所長助理、大陸國家流感中心副主任劉軍指出，冷鏈產品的陽性檢出率不高不代表病毒引入的可能性低。考慮到進口冷鏈產品數量龐大，即使汙染病毒的比例低，其導致感染或輸入性疫情的風險仍不容忽視。

中國疾控中心中國現場流行病學培訓項目主任馬會來也說，冷鏈是實現病毒跨區域、跨國家甚至跨洲際遠距離傳播的一個重要載體。「冷鏈傳播」是通過接觸被病毒汙染的冷鏈物品及其包裝物導致的由物傳人過程，傳播過程更加隱秘，傳播周期可能更長。

據中新社報導，2020年6月始於北京新發地市場的新冠疫情，讓中國大陸開始關注冷鏈引入疫情的可能，而後中國多次在進口冷鏈或其外包裝樣本中檢出新冠病毒核酸。

直至去年10月青島新冠疫情期間，中國疾控中心病毒病所在進口冷鏈食品外包裝上分離出活病毒，直接證明了新冠病毒可以通過冷鏈進行遠距離傳播。

劉軍表示，中外專家在武漢開展聯合溯源研究期間，對華南海鮮市場確診病例與冷鏈傳播的相關性進行了分析，發現與冷鏈貨物有關的攤位，其確診病例的比例顯著高於沒有冷鏈產品的攤位。對該市場環境樣本的檢測還發現，在21家出現陽性樣本的攤位中，16家銷售冷鏈產品。

此外，大陸的專家對新冠病毒在不同溫度下的環境生存能力進行研究，並對武漢疫情後中國大陸發生的多輪輸入性疫情進行冷鏈相關性的證據梳理，都發現新冠病毒能在冷鏈產品外包裝存活。

劉軍強調，「這些前期工作的相關數據和證據都證明，新冠病毒可以通過冷鏈產品貿易進行遠距離傳播。」

中國疾控中心病毒病所所長許文波也表示，新冠病毒在冷凍環境下可以長期存活，從而造成「靜默傳播」。而冷鏈貿易是全球巨大的實體貿易，捕撈、加工、運輸等環節都要依託冷鏈技術。

他指出，在這個過程若有新冠病毒感染者參與，感染者排出的病毒就會汙染冷鏈產品，並導致新冠病毒隨著冷鏈產品遠距離傳播。

因此，馬會來認為，冷鏈傳播為疫情防控帶來了巨大挑戰。除加強對入境人員的疫情防控，「外防輸入」還要針對冷鏈或低溫環境下的物品，增加「人、物同防」的措施，並延伸到這些冷鏈物品的接觸者。