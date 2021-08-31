中歐班列 重慶-基輔開通

29日，一列滿載50櫃機器設備的中歐班列於重慶團結村站順利駛出，經由二連浩特口岸出境，直接開往烏克蘭首都基輔，預計將於9月中旬抵達。此趟班列的順利開行，標誌著中歐班列（渝新歐）成功開通重慶首趟直達基輔的國際貨運班列，進一步豐富了重慶通往歐洲地區的國際物流網絡和貿易通道。

新華社報導，據了解，以往從重慶出口到烏克蘭的貨物都要經白俄羅斯或波蘭中轉，在貨運旺季，中轉站點容易發生大規模等待滯留情況，從而影響班列的時效性。此趟直達烏克蘭班列的順利開行，能有效避免此類問題發生。

今後，出口烏克蘭的貨物可在重慶集結，並通過中歐班列直達烏克蘭及廣大中東歐地區，更高效地聯動亞歐大陸，從而進一步提高班列運輸時效，降低客戶企業的時間、物流成本，增強本地及周邊地區企業和「中國製造」產品在國際貿易中的競爭力和持續發展力。

重慶市口岸和物流辦公室介紹，今年上半年，渝新歐已開行1359列，同比增長超50%。自2011年開通以來，渝新歐已累計開行超過8000列。