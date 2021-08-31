吉林打造「陸上風光三峽」

近年來，吉林提出投資1000億元（人民幣，下同）打造「陸上風光三峽」，到2025年，裝機規模要達到3000萬千瓦，並助推新能源「生產—消納—傳輸」的產業鏈條完善，為中國華北華東的碳達峰「充電」賦能。

中新社報導，這項工程將比中國三峽水電站裝機規模還大，依託吉林西部廣袤平原的風光資源。在這座天然風場，風光資源可裝機容量1.15億千瓦，但目前僅開發8%左右。未來這裡將到處是白色風車和藍色光伏板。

吉林西部已匯聚大唐集團、東方電氣、華能集團、三一重能、力諾集團等電力行業頭部企業，其中有「國家隊」，也不乏民營資本。

東方電氣相關負責人表示，吉林風光資源優勢突出，加上當地積極的招商引資政策，是理想的風電產業投資落地點。白城承接吉林「陸上風光三峽」工程後，今年全市新能源項目開工360萬千瓦，年底計劃併網300萬千瓦，屆時其新能源總裝機將超過900萬千瓦。

2020年，吉林電網全年新能源發電量創歷史新高。國網吉林省電力有限公司表示，今年新能源發電量增長勢頭更猛，前7個月，風力發電84.9億千瓦時，同比增長17.6%，光伏發電32.3億千瓦時，同比增長24.5%。