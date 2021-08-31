優化旅遊 大陸A級景區逾1.3萬家

中國文化和旅遊部表示，近年來，在各地積極建設旅遊度假區，豐富休閒度假產品體系等努力下，截至目前，大陸全國A級旅遊景區已逾1.3萬家。旅遊環境的持續優化正不斷滿足民眾日益增長的旅遊新期待。

中新社報導，中國文化和旅遊部資源開發司司長單鋼日前在一場新聞發布會上表示，旅遊業綜合帶動性強，「一業興、百業旺」，它既是全面建成小康社會的重要助力，也是反映民眾生活水平提高的重要標誌。他說，截至目前，大陸全國已有A級旅遊景區1.3萬多家，其中5A級景區306個，國家級度假區45個，省級旅遊度假區583個。傳統觀光旅遊與休閒度假齊頭並進，大眾出遊選擇更加多樣。

為滿足更多民眾的旅遊多樣化需求，官方持續推動旅遊業態創新創意，使大眾的旅遊體驗更加豐富。例如，大力發展的紅色旅遊和鄉村旅遊，助力老區發展，推出了300家全國紅色旅遊經典景區，和1299個鄉村旅遊重點村鎮；圍繞著大眾旅遊新需求，引導有條件的地方積極發展冰雪旅遊、工業旅遊、體育旅遊，推動旅遊文創、旅遊演藝、房車露營、沉浸式體驗等活動。

他說，這些旅遊新產品新業態的發展，以點帶面，連點成線，推出「最美鄉村」、「田園詩畫」等一系列主題鮮明的精品旅遊線路，不斷豐富大眾的旅遊新體驗。此外，「十三五」期間，文化和旅遊部會同國家發改委、財政部等部門，支持地方旅遊基礎設施建設和公共服務設施建設超過180億元人民幣，使中西部還有革命老區的旅遊基礎設施建設得到明顯改善。

單鋼新稱，「十四五」期間，大陸將優化空間佈局，促進城鄉區域協調發展，建設一批富有文化底蘊的世界級旅遊景區和度假區，打造一批文化特色鮮明的國家級旅遊休閒城市和街區，以豐富優質的產品供給順應大眾旅遊時代的發展需要。