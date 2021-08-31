中緬新通道首運抵成都

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

成都國際鐵路港表示，中緬新通道（仰光-臨滄-成都）海公鐵聯運測試貨物27日首次到達成都國際鐵路港。該批貨物自新加坡海運至緬甸仰光港，經公路運輸雲南臨滄入境，鐵路直達成都後輻射西南經濟腹地。通過海公鐵聯運串聯新加坡、緬甸、中國三國物流線路，是目前西南地區聯通印度洋最便捷的陸海新通道。　　

中新社報導，中緬新通道進口貨物從緬金仰光港、經雲南出入境，另一端連通中國西南經濟腹地，將西南內陸與印度洋相連接；出口貨物可以經過緬甸出海口直接進入印度洋，聯通歐洲、非洲、中東及南亞各國。　　

貨物通過中緬新通道不僅運輸距離大幅縮短，單程運輸時間還可節約20天至22天，形成比傳統物流路徑更經濟、更便捷的替代方案，將成為中國西部特別是西南部經印度洋通往大西洋、直接對外開展國際貿易和國際物流的一條新通道。　　

中緬新通道與西部陸海新通道並行互補，北接絲綢之路經濟帶，南連海上絲綢之路，推動成渝地區雙城經濟圈在南向陸海開放中實現高質量發展。

印度 緬甸

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