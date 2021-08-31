江西北大門 九江開出首趟中歐班列

一列滿載紡織品、布料、服裝、家具等日用物資的中歐班列28日從「江西北大門」九江駛出，經霍爾果斯口岸出境，一路駛向哈薩克，通過阿騰科里站將貨物分撥轉運至中亞各地，這是贛北開行的首趟中歐班列。

中新社報導，這趟班列運送集裝箱50箱，貨物總重1200噸，總價值約1500萬美元，在江西九江南站集結成組後，通過鐵路運送出境，運輸全程4500多公里，用時約7天，相較原來大大縮減了運輸時間和成本。

此次中歐班列的開行，切實發揮出九江獨特的區位優勢，為中國長江中下游地區與一帶一路沿線國家貿易往來新增了一條國際通道，有利於加快推進長江經濟帶一體化建設，增強江西省外貿企業競爭力。

據九江南站貨運副站長黃毅介紹，自今年9月起，每月將陸續有200箱左右的集裝箱貨物在九江南站集結發運，形成常態化開行。為保障中歐班列運輸安全暢通，車站開闢了受理綠色通道，安排專人辦理業務，確保班列貨物安全高效發運。

江西九江地處長江、京九鐵路交叉點，是長江中游區域中心港口城市，是中國首批5個沿江對外開放城市之一，也是中國東部沿海開發向中西部推進的過渡地帶。