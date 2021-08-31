福建三明／氣勢磅礡 泰寧世界地質公園

「中國丹霞故事開始的地方」福建三明泰寧縣，千岩萬壑的丹山，與浩瀚湖水交相輝映，交織成獨步天下的「水上丹霞」奇觀。泰寧世界地質公園丹霞洞穴數量之多、洞穴群的規模之大、洞穴造型和組合之奇特、洞穴的可觀賞性之罕見，地質學家形容它為「丹霞洞穴博物館」。

泰寧世界地質公園，經歷漫長而複雜的地質演化歷史，昔日的岩石，化作了今日的天然美景。公園由大金湖、八仙崖、金鐃山、石網四個園區和泰寧古城遊覽區組成。神奇秀麗的水上丹霞，深邃幽靜的峽谷曲流，千奇百怪的山峰石柱，以及奇險峻偉的花崗岩石蛋地貌景觀，構成公園獨特的自然風光體系。其中，大金湖是公園的核心保護區。

峨嵋峰慈航祖庭圖／本報福建三明傳真

大金湖景區有氣勢磅礡的丹霞地貌，煙波浩淼的金湖碧水，山光水色交相輝映，造就了湖中有山、山中有湖，山環水、水繞山，把分散於崇山峻嶺中的奇峰異石，以湖水為媒，聯結在一起，被譽為「天下第一湖山」。景區包含金湖、上清溪、狀元岩、羅漢山、泰寧古城五大景區。

地質公園北部核心區的九龍潭景區，與上清溪、狀元岩等景區毗鄰，因四周九條蜿蜒如龍的山澗泉水匯聚潭中而得名，融合了「湖、溪、山、谷、峰、溝」的精華，擁有60多條峽谷、30多條巷谷、20多條線谷，被譽為「峽谷大觀園」、「洞穴博物館」。

「峽谷大觀園」九龍潭夜景圖／本報福建三明傳真

除了地質公園，泰寧的第二高峰峨嵋峰，自然資源豐富；峨嵋峰自然保護區，以「松濤、雲海、日出」三大奇觀著稱。古樹老藤、奇花異草、絕壁險峰、流雲飛霧，美景處處。

泰寧人文風貌不輸自然景觀。泰寧古城走過千年歲月，古街、古巷、古民居、古牌坊，比比皆是。縣城內保有明末兵部尚書兼太子太師李春燁的府第「尚書第」，是大陸江南保存最典型、最完整、最有文物價值的明代建築群，為研究中國古建築和明代風俗，提供了珍貴的實物資料。