福建三明／尤溪 朱熹故里 朱子文化

「半畝方塘一鑒開，天光雲影共徘徊。問渠那得清如許，為有源頭活水來。」這首膾炙人口的詩，出自南宋著名的理學家、教育家、詩人朱熹之手，詩中提及的半畝方塘，位於尤溪縣南溪書院內。

尤溪朱子麵圖／本報福建三明傳真 南宋建炎四年，朱熹在尤溪城南鄭氏館舍誕生，這裡後來被宋理宗賜為「南溪書院」。朱熹建構了以「義理、天命之學」為核心的「理學」，把儒學文化推向了另一個高峰，與孔子並稱「北孔南朱」。明弘治四年，明孝宗命有司於南溪書院特祭朱熹，首開朱熹誕辰官祭先河，從此南溪書院成為全國唯一於誕辰日官方祭祀朱熹的地方。

多年來，尤溪縣致力於保護、研究、開發朱子文化，建成朱子文化園、紫陽公園、大理公園、十里文化長廊等朱子理學文化景觀。

尤溪有深厚的朱子文化，也有古民居的建築文化。梅仙鎮的大福圳古民居，始建於清同治九年，落成於清光緒十一年，為清代尤溪九都坪寨人蕭士貺之子蕭良堯、蕭良銑、蕭良淦三兄弟和侄兒合建。整座房屋以「三堂七棟一書院」著稱，由內外院、角樓、工匠廠等組成，共有18個大小廳堂、260多個房間。

尤溪風光秀麗，位於坂面鄉閩湖村的閩湖，是本世紀初興建大型水利樞紐街面水電站，截斷均溪後形成的人工湖，是福建最大的人工湖。

「閩」是福建省的簡稱，由此可見，閩湖雖處於尤溪界內，在福建省卻有舉足輕重的地位，位於福建最中心的位置。青山秀水，湖天映色，閩湖現已成為垂釣者的心中聖地。