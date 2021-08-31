福建三明／耕讀李家 美麗鄉村協奏曲
泰寧縣大力發展鄉村旅遊，際溪村的「耕讀李家」，仿古客棧、青翠李家菜地，石斛煉苗基地生機勃勃，創客坊談笑風生....，清新美麗的田園風光，讓際溪村由傳統的農村，變為「中國美麗休閒鄉村」。
「耕讀李家」所在的際溪村，早年是典型的貧困村，村民以種糧或者外出務工為生。2014年，泰寧縣發展鄉村旅遊，在「耕讀李家」打造過程中，一方面盡可能保存村莊原有風貌，凸顯丹霞田園風光；一方面引入森林康養休閒型態，建設靜心書院、閩台美麗鄉村交流中心、鹿趣園，打造多家民宿，新興文旅產業與農業融為一體。
村莊變景區，越來越多的遊客來到際溪村，當地村民紛紛把自己的房子改造成民宿，民宿成為帶動當地經濟發展的新引擎。田園、山林、小溪，繪就際溪村唯美的丹霞田園畫卷。
在泰寧，有一座以傳承、保護明清時期的古建築和古木雕精品為主的私家收藏文化大觀園－明清園，是泰寧古城建築藝術和人文歷史的傳承與延伸，融合中國傳統的古典園林建築格局和現代休閒文化產品的創意，將富有歷史文化底蘊的古建築和收藏品，融入泰寧的自然山水，形成獨特的文化旅遊景觀。
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