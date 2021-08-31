福建三明／全球重要農業文化遺產 尤溪聯合梯田

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
「綠海雲都」明溪，如散落人間的藍寶石。 圖／本報福建三明傳真
「綠海雲都」明溪，如散落人間的藍寶石。 圖／本報福建三明傳真

2018年2月，聯合國糧農組織確認「中國南方稻作梯田系統」，入選全球重要農業文化遺產；尤溪聯合梯田作為四個子專案（其他三個子項目是：廣西龍勝龍脊梯田、江西崇義客家梯田、湖南新化紫鵲界梯田）之一，成為全球重要農業文化遺產。

「眉毛丘，斗笠丘，青蛙一跳過三丘。」站在尤溪縣聯合鄉的梯田田埂上，層層疊疊依山而建的稻田，綿延悠遠，如詩如畫。千餘年來，生活在這裡的人民，利用自己的智慧，創造出一個人與自然和諧共處的立體生產系統，成為中國南方稻作梯田的典型代表。

聯合梯田，如一幅大地版畫。圖／本報福建三明傳真
聯合梯田，如一幅大地版畫。圖／本報福建三明傳真

聯合梯田開墾於唐開元時期，是中國歷史上開鑿最早的大型古梯田群之一，具有很高的農業歷史文化價值。梯田綿延於聯合、聯東、聯南、聯西、東邊、連雲、雲山、下雲8個村，最高海拔近900米，最低260多米，垂直落差600多米，面積10717畝。梯田是一個天然的水稻基因庫。經過祖祖輩輩引種，至今保留有72個地方水稻品種，123種其他作物。

河龍鄉的大洋梯田景觀區，有獨特的瀑布群，是閩江源頭之一。獨特的農耕技術和相應的文化習俗相結合，形成了以客家農耕文化、貢米文化、祁劇文化為核心的特殊文化體系，值得一遊。而明溪縣，是大陸唯一的「中國紅豆杉之鄉」，還是全球候鳥遷徙的三個通道之一，擁有4種國家一級保護鳥類，是「中國黃腹角雉之鄉」。設有君子峰自然保護區，雪峰山、紫雲森林公園，以及明溪火山口地質公園、鳴溪濕地公園，享有「綠海雲都」美譽。

遺產 濕地公園 森林公園

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