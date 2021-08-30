快訊

免費供住宿新生1萬劑快篩試劑 台大籲中央：打疫苗才是根本

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄭州迎新一輪暴雨「隧道被淹封閉」 路面突塌陷車輛墮坑

香港01 / 姜庚宇
有轎車墮坑。 圖／海客新聞
有轎車墮坑。 圖／海客新聞

前不久遭遇暴雨侵襲和疫情肆虐的中國河南鄭州市，上周六（28日）剛剛全面解封，翌日鄭州市氣象部門即發布未來一週將受暴雨影響的消息。當地公交集團周日（29日）起恢復正常運營，便面臨暴雨影響。

鄭州市29日再迎來新一輪暴雨，市氣象台發布暴雨橙色預警，並啟動防汛4級應急響應。市內暴雨期間多處水浸，有隧道因排水不善被淹，水不斷由隧道上方湧出，如同瀑布一般，當局隨後封閉多條隧道的出入口。

另外，有多條道路出現積水，有道路井蓋掀起，有市民反映小區內出現積水，鄭州市防汛抗旱指揮部已啟動防汛IV級應急響應。當局目前正在緊急抽排道路積水，交警呼籲市民減少出行、主動避險。

同樣在29日，鄭州市轄下的新密市超化鎮，暴雨導致路面塌陷，一輛白色轎車墮入深坑，目擊者形容，事故車輛「一下子就掉下去了」，他們只好先將車內人員安全救出。

新密市氣象局當天上午11時35分繼續發布暴雨藍色預警信號，指大部分鄉鎮降水量已達到50毫米以上，降雨將持續6小時，多個鄉鎮降水量將達到100毫米，呼籲民眾注意防範。

延伸閱讀：

湖北男子浸水16小時救逾50人　網民：致敬平凡英雄

氣象台發暴雨大風雷電三重預警　降雨強度直逼鄭州

文章授權轉載自《香港01》

暴雨 鄭州

相關新聞

防止沉迷網遊 陸規定未成年人只在周五六日玩1小時

大陸官媒之前曾以「精神鴉片」形容網路遊戲，造成遊戲類股全面重跌，現在終於發布新的政策措施，新規要求網路遊戲企業，僅可在周...

鄭州迎新一輪暴雨「隧道被淹封閉」 路面突塌陷車輛墮坑

前不久遭遇暴雨侵襲和疫情肆虐的中國河南鄭州市，上周六（28日）剛剛全面解封，翌日鄭州市氣象部門即發布未來一週將受暴雨影響的消息。當地公交集團周日（29日）起恢復正常運營，便面臨暴雨影響。

港府擬推「健康通行證」 醫師：可能有反效果

香港政府表明不排除日後推出「健康通行證」，民眾要接種疫苗才可進入指定處所。有醫生認為，如果港府實施「健康通行證」，可能讓...

逃到法國？ 趙薇IG發照片報平安：和爸媽在一起

中國女星趙薇「被消失」後，媒體瘋傳她連夜搭機飛往法國，在鄉下的酒莊避風頭。沒想到她29日突然在Instagram發文吐露近況…

外牆保溫材料起火 大連地標「大褲衩」燒7小時

遼寧省大連市地標「大褲衩」失火整整燒了7小時，牽動許多大連民眾的心。據悉，高層建築嚴禁採用易燃可燃外牆保溫材料，而此次大...

華夏航空班機飛新疆 落地衝出跑道 多人從艙門急撤

華夏航空一架CRJ-900飛機29日下午在執行完新疆庫爾勒至阿克蘇航班落地後衝出跑道，有乘客通過機身中段艙門進行緊急撤離...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。