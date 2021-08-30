鄭州迎新一輪暴雨「隧道被淹封閉」 路面突塌陷車輛墮坑

前不久遭遇暴雨侵襲和疫情肆虐的中國河南鄭州市，上周六（28日）剛剛全面解封，翌日鄭州市氣象部門即發布未來一週將受暴雨影響的消息。當地公交集團周日（29日）起恢復正常運營，便面臨暴雨影響。

鄭州市29日再迎來新一輪暴雨，市氣象台發布暴雨橙色預警，並啟動防汛4級應急響應。市內暴雨期間多處水浸，有隧道因排水不善被淹，水不斷由隧道上方湧出，如同瀑布一般，當局隨後封閉多條隧道的出入口。

另外，有多條道路出現積水，有道路井蓋掀起，有市民反映小區內出現積水，鄭州市防汛抗旱指揮部已啟動防汛IV級應急響應。當局目前正在緊急抽排道路積水，交警呼籲市民減少出行、主動避險。

同樣在29日，鄭州市轄下的新密市超化鎮，暴雨導致路面塌陷，一輛白色轎車墮入深坑，目擊者形容，事故車輛「一下子就掉下去了」，他們只好先將車內人員安全救出。

新密市氣象局當天上午11時35分繼續發布暴雨藍色預警信號，指大部分鄉鎮降水量已達到50毫米以上，降雨將持續6小時，多個鄉鎮降水量將達到100毫米，呼籲民眾注意防範。

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文章授權轉載自《香港01》