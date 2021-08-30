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廣東將招聘香港中醫師 在廣州深圳工作

中央社 / 香港30日電

據公布，中國大陸廣東省當局年內將會招聘香港中醫師在廣州和深圳公立醫療機構任職，港府對此表示歡迎。

香港食物及衛生局今天表示，港府一直與中國大陸有關當局聯繫，以推動有利於大灣區中醫藥發展的措施，而廣東中醫藥局今天公布，年內將在廣州及深圳選定公立中醫醫療機構作試點，以合約形式招聘香港中醫師。

具體招聘辦法、聘用待遇及條件由相關醫療機構確定及公布，廣東當局將視乎落實情況，再考慮是否擴大試點範圍。

食衛局局長陳肇始說，港府十分歡迎有關措施，並感謝北京中央及廣東當局大力支持香港中醫藥發展。

她說，讓香港中醫師在中國大陸國家醫療體系內工作，可促進中醫藥交流，同時讓香港中醫師尤其是年輕一代有機會到大灣區發展。

中醫 香港 廣東

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