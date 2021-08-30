疫情副產物 香港學童近視發生率飆2.5倍

一項研究發現，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情的爆發，令香港學童的近視發生率飆升了2.5倍。

綜合本地媒體的報導，香港中文大學醫學院眼科及視覺科學系去年初招募了709名6歲至8歲的兒童，以跟進他們的近視問題。

在之後的8個月跟進中，由於疫情爆發而導致學校停課，這些學童既不能回校上課，也減少了社交活動；他們改為在家接受網路課程，每天近距離接觸電腦。

據公布，對比過千名同齡兒童在疫情前3年的數據，研究員發現這些學童的近視發生率達到三成，是疫情前同齡兒童的2.5倍，估計每年近視加深80度，是疫情前的兩倍。

研究指出，疫情期間，兒童的網課增加，平均每天有7個小時使用電子屏幕，比疫情前多了4.5小時；小朋友戶外活動時間就由平均每天75分鐘減到24分鐘。

中大醫學院眼科及視覺科學學系副教授任卓昇向媒體說，兒童多進行戶外活動、適量接觸陽光，增加分泌多巴胺，有助預防及減慢近視加深。

他建議學童每天花2個小時或每週14個小時接觸戶外環境，同時要養成健康使用電子產品的習慣，適時讓眼睛充分休息。